Калужанин предлагает украсить липовый парк Лукоморьем

Как мы рассказывали, на месте центрального рынка разобьют липовый парк.
Калужский художник Владимир СКИРУК предлагает украсить его Лукоморьем – зданием-скульптурой, в котором смогут разместиться кафе или какие-то досуговые центры.
- Моя композиция называется «У Лукоморья». Я предлагаю её сделать по аналогии со скульптурами козельского парка «Три богатыря». В козельском парке такая красота! Мне очень понравилось. И я решил, а почему не сделать что-то подобное и у нас.
Создал проект скульптурной композиции Владимир Ульянович из корня.
- Я уже около двух лет с ним занимаюсь. Нашёл когда-то корневище в лесу и сразу увидел будущих персонажей, - говорит художник.
Свою идею Владимир Скирук показал одному из депутатов гордумы, тот её одобрил.
|- Я полагаю, что здесь будет несколько уровней с помещениями. Не обязательно кафе, может быть, клуб любителей литературы. Вот тут окна будут, - показывает художник свою работу. – А где следы невиданных зверей, можно прогулочную площадку сделать, предусмотрев какие-то ограждения. Лучше поместить «У Лукоморья» ближе к куполу. Если будут замечания, учтём. Можно добавить или убрать каких-то персонажей.
Владимир Ульянович считает, что было бы символично сделать такую композицию в канун 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое будет отмечаться в 2019 году.
Царевна-Лебедь.
Баба-Яга, леший и Кот Учёный.
Русалка на ветвях сидит.
Александр Сергеевич Пушкин.
Фото автора.
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