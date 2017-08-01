Калужанин предлагает украсить липовый парк Лукоморьем

Как мы рассказывали, на месте центрального рынка разобьют липовый парк.

Калужский художник Владимир СКИРУК предлагает украсить его Лукоморьем – зданием-скульптурой, в котором смогут разместиться кафе или какие-то досуговые центры.

- Моя композиция называется «У Лукоморья». Я предлагаю её сделать по аналогии со скульптурами козельского парка «Три богатыря». В козельском парке такая красота! Мне очень понравилось. И я решил, а почему не сделать что-то подобное и у нас.

Создал проект скульптурной композиции Владимир Ульянович из корня.

- Я уже около двух лет с ним занимаюсь. Нашёл когда-то корневище в лесу и сразу увидел будущих персонажей, - говорит художник.

Свою идею Владимир Скирук показал одному из депутатов гордумы, тот её одобрил.

- Я полагаю, что здесь будет несколько уровней с помещениями. Не обязательно кафе, может быть, клуб любителей литературы. Вот тут окна будут, - показывает художник свою работу. – А где следы невиданных зверей, можно прогулочную площадку сделать, предусмотрев какие-то ограждения. Лучше поместить «У Лукоморья» ближе к куполу. Если будут замечания, учтём. Можно добавить или убрать каких-то персонажей.

Владимир Ульянович считает, что было бы символично сделать такую композицию в канун 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое будет отмечаться в 2019 году.

Царевна-Лебедь.

Баба-Яга, леший и Кот Учёный.

Русалка на ветвях сидит.

Александр Сергеевич Пушкин.

Фото автора.