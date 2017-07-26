Полигон в Ждамирово засадят деревьями

В понедельник, 24 июля, в горуправе Калуги прошли общественные слушания, посвященные судьбе полигона ТБО в Ждамирово.

Напомним, что Калужская транспортная прокуратура добилась закрытия полигона, поскольку рядом с ним находится аэропорт. По мнению прокуратуры, складирование отходов способствует массовому скоплению птиц, столкновение которых с воздушными судами может повлечь авиационные инциденты. Полигон действовал с 1972 года.

В горуправе было принято решение разработать проект рекультивации данного места захоронения отходов.

– По проекту территория будет рекультивирована в два этапа, – рассказал kp40.ru 26 июля начальник отдела экологии городской управы Михаил БЕРЕЗИН. – Первый этап – технологический. Это изоляция тела полигона. После проведения инженерных работ будут проведены работы по засыпке его грунтами, формированию откосов и уклонов. Он будет засыпан плодородным слоем земли, который затем засеют травой, саженцами, кустарниками и другой растительностью. После этого здесь получится зелёная зона. Со временем растения разрастутся, получится лесополоса.

В горуправе подчёркивают, что после рекультивации территория, занимаемая полигоном, станет рекреационной зоной без права использования ее в каких-либо иных целях.