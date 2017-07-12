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Цветочные часы на «шарике» опять сломались

12.07.2017 14:11 9 940 Оксана КОЛОСОВА
Цветочные часы на «шарике» опять сломались

Меньше месяца проработали часы, установленные на въезде в город, у монумента в честь 600-летия Калуги. Установленные не так давно стрелки снова исчезли. Напомним: в конце мая их сломали неизвестные вандалы. На этот раз причиной демонтажа стрелок стал сгоревший электронный блок в часах.

- Он мог сгореть из-за того, что на стрелки была нагрузка от каких-то вандальных действий, - прокомментировал нам руководитель МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. – Но, возможно, это произошло из-за сырости. Вы видите, что лето очень дождливое. Сейчас наш электрик разбирается, как решить проблему.

Чтобы часы снова заработали, необходимо приобрести новый контроллер. Для его покупки требуется проведение электронных торгов. Сейчас руководство учреждения готовит необходимую для этого документацию. Процедура займёт не меньше трёх недель. В какую сумму обойдётся очередной ремонт калужской достопримечательности, пока неизвестно.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

 


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Тэги: благоустройство сергей ильинов

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