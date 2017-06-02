Глас народа
Пятница, 02 июня
61.88 / 64.53
$ 55.48 / 57.58
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Вынужденная благотворительность: посещение «мини-кремля» будет бесплатным

02.06.2017 16:29 15 1325 Оксана КОЛОСОВА
Вынужденная благотворительность: посещение «мини-кремля» будет бесплатным

Довольно неожиданный финал имел скандал, связанный с установкой детской площадки в виде «мини-кремля» в Центральном парке культуры и отдыха. Как мы рассказывали, её за счёт собственных средств устанавливает на месте бывшей танцплощадки коммерческая организация.

Мамы и папы юных калужан, конечно, «кремлю» обрадовались. Однако радость была недолгой. Оказалось, что площадка будет платной. Известие об этом вызвало бурю негодования со стороны горожан: мол, где это видано, чтобы горки такого типа были платными? Некоторые наиболее решительно настроенные дамы даже предложили объявить мини-кремлю бойкот и не ходить туда: «Надо ставить на место таких «инвесторов»! Детские площадки должны быть бесплатными!»

Вечером в четверг, 1 июня, эта тема нашла продолжение в эфире программы «Главное. Люди» на телеканале «Ника ТВ». К разговору пригласили в том числе Евгения КУЧУРИНА, руководителя компании, которая занимается установкой новой площадки в парке.  

- Решили сделать игровой комплекс, который будет в себя включать детский игровой комплекс «Кремль», детский игровой комплекс для детей-инвалидов и два больших надувных корабля-флагмана, - рассказал он. – Но это уже получается игровой центр, а не детская игровая площадочка, которая есть в каждом дворе и её сделали платной. Билет был единый без ограничения. Для детей-инвалидов – бесплатно. Всё это должно как-то работать и на что-то содержаться. Безопасность детей, содержание площадки требуют средств.

В ответ на вопрос о том, как быть в том случае, если ребёнок не желает прыгать на батуте, а хочет просто прокатиться с горки, Евгений Кучурин ответил:

- Так это же рынок! Не хотите – в каждом сквере, в каждом дворе стоит игровой комплекс!

Чуть позже предприниматель предложил закрыть дискуссию на эту тему:  

- Власть и предприниматели вас услышали. Мы на следующей неделе открываем игровой комплекс «Кремль». Он будет бесплатным. Это моё решение. Площадка соответствует всем ГОСТам, она сертифицирована. Она самая безопасная в Калуге. Скажите Евгению Кучурину спасибо хотя бы.

Это заявление уже наделало много шуму в социальных сетях. Калужская интернет-общественность поделилась на два лагеря. Один предпринимателю сочувствует, называет его поступок подвигом, а калужан, которые возмущались платностью «кремля», обвиняет в любви к халяве.

- Иждивенцы. Все вам вокруг должны. Стыдились бы того, что вынудили человека пользоваться удовольствиями бесплатно, - пишут  сторонники этой точки зрения. – Позорно радоваться тому, что ваших детей человек взял на содержание. Это же не хлеб, не голодают дети. Халявщики. Презираю. Теперь идите, поклянчите свободный доступ в кукольный театр, филармонию, бассейн, батутный центр. Прецедент создан. Вы ничем не отличаетесь от Власкиных. Имя вам теперь Власкины.

- Как это мерзко, что он вынужден был принять такое решение. Вот он подарит площадку городу, а её даже нормально обслуживать не будут. В результате загадят и досками заколотят. Не понимаю, почему крайним оказался предприниматель? И не поддерживаю его решение отдать площадку. Я бы её демонтировала и вывезла.

Однако многие решение предпринимателя одобряют.

- Мне кажется, разумно. Идея сама по себе странная была. Не отбилась бы она, но негатива бы ещё больше принесла.

- Разумеется, никакой бизнесмен ничего не обязан делать бесплатно для кого бы то ни было. Но на каком основании парк – место для прогулок – превратилось в кормушку для всех бизнесменов города, всё же непонятно. Пытаясь заработать, умерь свои аппетиты и посмотри на средние зарплаты людей. Если бы владелец площадки просил за вход рублей 50, например, я бы лично и не возмущалась.

- Проблема изначально была не в платности детской площадки, а в установке её рядом с разрушенной и в «бесплатной» части парка. Тем самым для родителей фактически закрыли Центральный парк. Либо плати, либо не ходи, иначе ребенок будет рыдать. 150 рублей – деньги не запредельные, но их можно потратить лучше.

- 150 рублей – цена посещения одной территории Парка птиц. И эта цена обоснованна, понятна и доступна. А 150 рублей за посещение банальнейшей площадки в общедоступном месте – за пределами разумного.

Что касается предложения бизнесмена закруглить разговор на эту тему, то оно оказалось преждевременным. Конфликт, развернувшийся вокруг «кремля», оказался лишь розочкой на торте под названием «Отдых в Центральном городском парке». Например, так и остался без ответа вопрос о том, почему детям на газонах сидеть нельзя, а батуты устанавливать можно? Или почему в муниципальном парке не действуют льготы для многодетных семей? Почему прокатиться на своём самокате или велосипеде нельзя, а на гироскутере за деньги – можно?

- Если предоставляется сервис, то он должен быть ненавязчивым, - считает председатель ТОС «Правгород» Сергей ТИТОВ. – А мы заходим в парк: здесь вата, там мороженое, здесь поп-корн. Тут же – бассейн с лебедями. Парк превратился в тот же Черкизон.

Вопрос с платными гироскутерами и детскими машинками чиновники решили сурово: расторгли договора с предпринимателями, которые оказывали эту услугу, вместо того, чтобы разрешить детям кататься на их личных самокатах, роликах и велосипедах. Запрет на них останется в силе.

- Парки использует не только молодёжь, но и люди преклонного возраста, которые тихо, мирно прогуливаются по территории парка, - сказал по этому поводу руководитель МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. – Вот эти быстрошагающие, крутящиеся, колёса – это всё мешает порой сосредоточиться пожилому человеку. Мы пересмотрели и расторгли договоры с гироскутерами, автомобилями. Считаем, что не должны быстроскоростные развлечения переплетаться с пешеходами.

- Я надеюсь, что мы всё-таки попробуем решить этот вопрос по-другому, - ответил на это ещё один участник дискуссии – депутат городской Думы Яков КАЗАЦКИЙ. – Во всех парках Европы, мира есть очень чёткое понятие зонирования. Есть пешеходная дорожка – допустим, у нас это центральный тракт, от входа до смотровой площадки, и она не должна пересекаться с велосипедами и роликами. Но есть же и боковые части. Почему дети не могут ездить там? Должен быть баланс, и он в зонировании: мы разделяем пешеходные дорожки и дорожки для каких-то более активных вещей.

- По поводу зонирования. Так просто это очень сложно сделать, - сказал в ответ Сергей Ильинов.

Впрочем, по крайней мере одну проблему городские чиновники обещают закрыть в ближайшее время раз и навсегда. Специалисты МАУ «Калугаблагоустройство» уже сделали новые горки для детской площадки в парке и в ближайшее время их установят. Не прошло и года... Ответа на вопрос, почему подаренная меценатами площадка оставалась столько времени бесхозной (собственно, и пока остаётся таковой), снова не прозвучало.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дети благоустройство евгений кучурин сергей титов сергей ильинов яков кацазцкий

Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Будущих второклассников 6-й школы переводят во вторую смену – родители возмущены 02.06.2017 14:43

Пропавшую 16-летнюю девушку нашли живой 02.06.2017 08:26

16-летняя девушка пропала в Калуге 01.06.2017 08:43

Вынесен приговор отцу, заставлявшему 11-летнюю девочку колоться иголкой 30.05.2017 09:47

В калужской школе за продлёнку запросили 6 тысяч рублей 25.05.2017 16:44

02.06.2017 13:42 295 2
02.06.2017 12:31 570 21
01.06.2017 21:34 808 17
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 15 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 03 июня, 11:00
Фестиваль "Лето в городе"
Гостиные ряды
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

сб 03 июня, 10:00
Соревнование Jokers Junior Bike Battle
Калуга
сб 03 июня, 10:30
Мастер-классы для детей
Дом мастеров
сб 03 июня, 12:00
Праздник "В гостях у сказки"
Алекспарк, Парк развлечений

Концерты

пн 05 июня, 11:00
Детский мюзикл "Маленькая Баба Яга"
Дом музыки
вт 06 июня, 19:00
Концерт фольклорных ансамблей
Дом музыки
ср 07 июня, 19:00
Концерт группы "Машина Времени"
Арена КТЗ, ДК
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Подводная эра
СПАРК. Герой Вселенной
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка предоставил 1,3 млрд рублей льготных кредитов

31 мая 2017 09:08
Новости компаний

Журналист из Калуги стала победителем регионального этапа Международного конкурса журналистов в ЦФО

Нюансы торговли в Рождественский период

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 в Калужском регионе

Филиал «Калугаэнерго» 30 мая устранил все последствия шторма

Новости Обнинска
Блоги

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле Вчера 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56