Вынужденная благотворительность: посещение «мини-кремля» будет бесплатным

Довольно неожиданный финал имел скандал, связанный с установкой детской площадки в виде «мини-кремля» в Центральном парке культуры и отдыха. Как мы рассказывали, её за счёт собственных средств устанавливает на месте бывшей танцплощадки коммерческая организация.

Мамы и папы юных калужан, конечно, «кремлю» обрадовались. Однако радость была недолгой. Оказалось, что площадка будет платной. Известие об этом вызвало бурю негодования со стороны горожан: мол, где это видано, чтобы горки такого типа были платными? Некоторые наиболее решительно настроенные дамы даже предложили объявить мини-кремлю бойкот и не ходить туда: «Надо ставить на место таких «инвесторов»! Детские площадки должны быть бесплатными!»

Вечером в четверг, 1 июня, эта тема нашла продолжение в эфире программы «Главное. Люди» на телеканале «Ника ТВ». К разговору пригласили в том числе Евгения КУЧУРИНА, руководителя компании, которая занимается установкой новой площадки в парке.

- Решили сделать игровой комплекс, который будет в себя включать детский игровой комплекс «Кремль», детский игровой комплекс для детей-инвалидов и два больших надувных корабля-флагмана, - рассказал он. – Но это уже получается игровой центр, а не детская игровая площадочка, которая есть в каждом дворе и её сделали платной. Билет был единый без ограничения. Для детей-инвалидов – бесплатно. Всё это должно как-то работать и на что-то содержаться. Безопасность детей, содержание площадки требуют средств.

В ответ на вопрос о том, как быть в том случае, если ребёнок не желает прыгать на батуте, а хочет просто прокатиться с горки, Евгений Кучурин ответил:

- Так это же рынок! Не хотите – в каждом сквере, в каждом дворе стоит игровой комплекс!

Чуть позже предприниматель предложил закрыть дискуссию на эту тему:

- Власть и предприниматели вас услышали. Мы на следующей неделе открываем игровой комплекс «Кремль». Он будет бесплатным. Это моё решение. Площадка соответствует всем ГОСТам, она сертифицирована. Она самая безопасная в Калуге. Скажите Евгению Кучурину спасибо хотя бы.

Это заявление уже наделало много шуму в социальных сетях. Калужская интернет-общественность поделилась на два лагеря. Один предпринимателю сочувствует, называет его поступок подвигом, а калужан, которые возмущались платностью «кремля», обвиняет в любви к халяве.

- Иждивенцы. Все вам вокруг должны. Стыдились бы того, что вынудили человека пользоваться удовольствиями бесплатно, - пишут сторонники этой точки зрения. – Позорно радоваться тому, что ваших детей человек взял на содержание. Это же не хлеб, не голодают дети. Халявщики. Презираю. Теперь идите, поклянчите свободный доступ в кукольный театр, филармонию, бассейн, батутный центр. Прецедент создан. Вы ничем не отличаетесь от Власкиных. Имя вам теперь Власкины.

- Как это мерзко, что он вынужден был принять такое решение. Вот он подарит площадку городу, а её даже нормально обслуживать не будут. В результате загадят и досками заколотят. Не понимаю, почему крайним оказался предприниматель? И не поддерживаю его решение отдать площадку. Я бы её демонтировала и вывезла.

Однако многие решение предпринимателя одобряют.

- Мне кажется, разумно. Идея сама по себе странная была. Не отбилась бы она, но негатива бы ещё больше принесла.

- Разумеется, никакой бизнесмен ничего не обязан делать бесплатно для кого бы то ни было. Но на каком основании парк – место для прогулок – превратилось в кормушку для всех бизнесменов города, всё же непонятно. Пытаясь заработать, умерь свои аппетиты и посмотри на средние зарплаты людей. Если бы владелец площадки просил за вход рублей 50, например, я бы лично и не возмущалась.

- Проблема изначально была не в платности детской площадки, а в установке её рядом с разрушенной и в «бесплатной» части парка. Тем самым для родителей фактически закрыли Центральный парк. Либо плати, либо не ходи, иначе ребенок будет рыдать. 150 рублей – деньги не запредельные, но их можно потратить лучше.

- 150 рублей – цена посещения одной территории Парка птиц. И эта цена обоснованна, понятна и доступна. А 150 рублей за посещение банальнейшей площадки в общедоступном месте – за пределами разумного.

Что касается предложения бизнесмена закруглить разговор на эту тему, то оно оказалось преждевременным. Конфликт, развернувшийся вокруг «кремля», оказался лишь розочкой на торте под названием «Отдых в Центральном городском парке». Например, так и остался без ответа вопрос о том, почему детям на газонах сидеть нельзя, а батуты устанавливать можно? Или почему в муниципальном парке не действуют льготы для многодетных семей? Почему прокатиться на своём самокате или велосипеде нельзя, а на гироскутере за деньги – можно?

- Если предоставляется сервис, то он должен быть ненавязчивым, - считает председатель ТОС «Правгород» Сергей ТИТОВ. – А мы заходим в парк: здесь вата, там мороженое, здесь поп-корн. Тут же – бассейн с лебедями. Парк превратился в тот же Черкизон.

Вопрос с платными гироскутерами и детскими машинками чиновники решили сурово: расторгли договора с предпринимателями, которые оказывали эту услугу, вместо того, чтобы разрешить детям кататься на их личных самокатах, роликах и велосипедах. Запрет на них останется в силе.

- Парки использует не только молодёжь, но и люди преклонного возраста, которые тихо, мирно прогуливаются по территории парка, - сказал по этому поводу руководитель МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. – Вот эти быстрошагающие, крутящиеся, колёса – это всё мешает порой сосредоточиться пожилому человеку. Мы пересмотрели и расторгли договоры с гироскутерами, автомобилями. Считаем, что не должны быстроскоростные развлечения переплетаться с пешеходами.

- Я надеюсь, что мы всё-таки попробуем решить этот вопрос по-другому, - ответил на это ещё один участник дискуссии – депутат городской Думы Яков КАЗАЦКИЙ. – Во всех парках Европы, мира есть очень чёткое понятие зонирования. Есть пешеходная дорожка – допустим, у нас это центральный тракт, от входа до смотровой площадки, и она не должна пересекаться с велосипедами и роликами. Но есть же и боковые части. Почему дети не могут ездить там? Должен быть баланс, и он в зонировании: мы разделяем пешеходные дорожки и дорожки для каких-то более активных вещей.

- По поводу зонирования. Так просто это очень сложно сделать, - сказал в ответ Сергей Ильинов.

Впрочем, по крайней мере одну проблему городские чиновники обещают закрыть в ближайшее время раз и навсегда. Специалисты МАУ «Калугаблагоустройство» уже сделали новые горки для детской площадки в парке и в ближайшее время их установят. Не прошло и года... Ответа на вопрос, почему подаренная меценатами площадка оставалась столько времени бесхозной (собственно, и пока остаётся таковой), снова не прозвучало.