Для Бушмановского пруда нашли арендатора

Сайт городской управы Калуги опубликовал результаты аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 61 100 кв. м, расположенного в районе улицы Новая. Речь идёт о территории, прилегающей к Бушмановскому пруду.

Аукцион с начальной ценой, равной размеру ежегодной арендной платы в сумме 427 тыс. рублей, был назначен на 30 мая. В связи с тем, что на участие в торгах подана всего одна заявка, он признан несостоявшимся. Единственным заявителем оказалась некоммерческая организация «Фонд муниципального развития Калуги». С ней и будет заключен договор аренды сроком на три года.

Вид разрешённого использования участка: места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, пляжи, рекреация без капитальных строений. Так что, возможно, в скором времени в Калуге появится новое место для отдыха и пикников.

Правда, для этого арендатору придётся изрядно потрудиться, поскольку сейчас пруд на Бушмановке напоминает, скорее, большую лужу.

О фонде муниципального развития известно, что он существует с 1990 года и что его единственным учредителем является городская управа Калуги. Основным видом деятельности организации является предоставление финансовых услуг.