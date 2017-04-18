Пляж, места для пикников и отдыха – Бушмановский пруд сдадут в аренду

Возможно, в скором времени в Калуге появится новое место для отдыха и пикников. Городская управа планирует сдать в аренду земельный участок площадью 61 100 кв.м с кадастровым номером 40:26:000000:2379. Он расположен в районе улицы Новая. Речь идёт о территории, прилегающей к Бушмановскому пруду.

Вид разрешённого использования участка: места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, пляжи, рекреация без капитальных строений. На учёт он был поставлен совсем недавно – в октябре 2016 года.

Заявки на участие в аукционе начнут принимать с 24 апреля, а закончат 26 мая. Торги состоятся 30 мая. Начальная цена предмета аукциона равна размеру ежегодной арендной платы и составляет 427 тыс. рублей. Предполагается, что участок будет сдаваться в течение трёх лет.

Для участия в торгах каждый потенциальный арендатор обязан внести задаток – 213 тысяч 850 рублей. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Впрочем, прежде чем это место станет полноценной зоной отдыха, будущему арендатору придётся изрядно потрудиться. Как мы рассказывали, сейчас пруд на Бушмановке напоминает, скорее, большую лужу. Как нам поясняли ранее в горуправе, «пруд сам потёк» в результате прорыва под дамбой.

- Вернуть его невозможно, дамбу нужно делать и запружать его вновь, - комментировал нашему изданию сотрудник городской управы.

Он также сообщил, что восстановление пруда в ближайшие планы городских властей не входит.