Лучшие дома и подъезды выберут в Калуге

В четверг, 25 мая, в Калуге стартует конкурс по выбору самых благоустроенных территорий. Всего представлено четыре номинации: «Индивидуальный жилой дом образцового содержания», «Многоквартирный дом образцового содержания», «Подъезд образцового содержания» и «Самый благоустроенный двор».
- Участниками могут стать многоквартирные дома, подъезды жилых домов, индивидуальные жилые дома независимо от формы собственности, расположенные на территории города, - рассказали в администрации. - Заявки подаются в управление по работе с населением на территориях по адресу: ул. Ленина, д. 93, каб. 414 в срок до 5 июня.
Участвовать в конкурсе не могут дома или подъезды, которые заняли первое место в 2016 году в любой из номинаций.
Итоги подводятся не позднее 30 августа 2017 года.
Победителей, занявших I, II, III места в каждой из номинаций, наградят дипломами и денежными призами.
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