На улице Степана Разина высадят 40 лип

Днём в пятницу, 21 апреля, на улице Степана Разина в Калуге высадят 40 крупномерных лип, сообщили нам в городской управе.
Посадка пройдёт на участке между улицами Мичурина и Войкова.
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