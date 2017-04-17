Калужан попросили не парковать машины на шести улицах

Во вторник, 18 апреля, в Калуге пройдут работы по уборке шести улиц. Список опубликовала городская управа. Водителей просят на время не оставлять там свои автомобили, чтобы не мешать проезду специальной техники.

В ночь на 18 апреля:

ул. Рылеева (от ул. Суворова до ул. Труда),

ул. Плеханова (от ул. Суворова до ул. Труда).

Днём 18 апреля: