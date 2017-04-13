Главная > Новости > Благоустройство

Калужан просят убрать машины с шести улиц

13.04.2017 15:25 0 520 Дмитрий Ивьев
Калужан просят убрать машины с шести улиц

В пятницу, 14 апреля, на шести улицах Калуги пройдут работы по уборке. Коммунальщики просят не парковать там автомобили.

В ночь на 14 апреля:

  • ул. Киевка,
  • ул. Восточный проезд (от ул. Тульская).

Днём 14 апреля:

  • ул. Хрустальная (от ул. Заводская до д. 81),
  • набережная Яченского водохранилища,
  • ул. Дзержинского,
  • ул. Театральная.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство

Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Калужские власти опровергли уничтожение Гулливера 13.04.2017 09:24

Посадку деревьев перенесли 13.04.2017 09:04

Чиновники заявили, что в Калуге оздоровили более 1000 деревьев 12.04.2017 15:46

В Калуге отремонтируют тротуары возле школ 12.04.2017 11:50

Можайку вручную очистят за 500 тысяч рублей 12.04.2017 11:49


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
ср 03 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 15 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
вс 16 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества
вс 16 апреля, 15:00
Открытые чтения сказок Корнея Чуковского
Станция Творчества
вс 16 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пт 14 апреля, 20:00
Концерт Майи Котовской aka Канцлер Ги
Арт-студия Flat
сб 15 апреля, 19:00
Концерт Алексея Вдовина
Арт-студия Flat
пт 14 апреля, 20:00
Концерт "Говори тише"
LofT9
сб 15 апреля, 21:00
Концерт Kaluga Folk Fest
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Таких событий пока нет
Новости компаний

Фундаментальные новости: разновидности и особенности применения

Жители Калужской области стали больше пользоваться интернетом

Как правильно выбирать форекс-брокера

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 Вчера 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21

Артем Летний's блог - Я видел

Артем Летний 06 апр 2017 20:55

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02