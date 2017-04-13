Калужан просят убрать машины с шести улиц

В пятницу, 14 апреля, на шести улицах Калуги пройдут работы по уборке. Коммунальщики просят не парковать там автомобили.

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