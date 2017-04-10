С каких улиц просят убрать машины 11 апреля

Во вторник, 11 апреля, в Калуге продолжится уборка улиц от песка и мусора, собщили нам в городской управе. Жителей города просят на время не парковать там машины.

В ночь на 11 апреля:

ул. Зерновая (от ул. Тарутинская),

ул. К. Либкнехта (от ул. Грабцевское шоссе до ул. Телевизионная - нечётная сторона).

Днём 11 апреля: