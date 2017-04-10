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С каких улиц просят убрать машины 11 апреля

10.04.2017 16:31 0 418 Дмитрий Ивьев
С каких улиц просят убрать машины 11 апреля

Во вторник, 11 апреля, в Калуге продолжится уборка улиц от песка и мусора, собщили нам в городской управе. Жителей города просят на время не парковать там машины.

В ночь на 11 апреля:

  • ул. Зерновая (от ул. Тарутинская),
  • ул. К. Либкнехта (от ул. Грабцевское шоссе до ул. Телевизионная - нечётная сторона).

Днём 11 апреля:

  • ул. 1-й пер. Пестеля,
  • ул. Мичурина (от пер. Тульского до ул. Родниковой),
  • ул. Красная Гора.


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Тэги: благоустройство

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