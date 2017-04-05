Калужан просят не парковать машины на семи улицах

В четверг, 6 апреля, в Калуге продолжатся работы по уборке города от песка и мусора. Коммунальщики просят жителей областного центра не оставлять машины на семи улицах.

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