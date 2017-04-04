В Калуге приберутся на восьми улицах

Ночью и днём 5 апреля в Калуге коммунальщики продолжат убирать мусор и песок. Из-за этого жителей и гостей областного центра просят не оставлять свои автомобили на восьми улицах.

Полный список опубликовала городская управа.

В ночь на 5 апреля:

ул. Поле Свободы (от ул. Пухова),

ул. Пухова (от ул. Телевизионной до ул. Московской),

ул. Грабцевское шоссе (от д. 156 до д. 110).

Днём 5 апреля:

ул. Чижевского,

ул. Пролетарская,

ул. Труда,

ул. Дзержинского (от ул. Николо-Козинская до ул. Московской),

ул. Большевиков.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.