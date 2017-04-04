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В Калуге приберутся на восьми улицах

04.04.2017 14:07 1 580 Дмитрий Ивьев
В Калуге приберутся на восьми улицах

Ночью и днём 5 апреля в Калуге коммунальщики продолжат убирать мусор и песок. Из-за этого жителей и гостей областного центра просят не оставлять свои автомобили на восьми улицах.

Полный список опубликовала городская управа.

В ночь на 5 апреля:

  • ул. Поле Свободы (от ул. Пухова),
  • ул. Пухова (от ул. Телевизионной до ул. Московской),
  • ул. Грабцевское шоссе (от д. 156 до д. 110).

Днём 5 апреля:

  • ул. Чижевского,
  • ул. Пролетарская,
  • ул. Труда,
  • ул. Дзержинского (от ул. Николо-Козинская до ул. Московской),
  • ул. Большевиков.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: благоустройство

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