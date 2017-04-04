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Калужанин предлагает восстановить часовню и перекинуть второй мост через Березуйский овраг

04.04.2017 10:42 10 779 Елена Французова

Разговоры о том, что Березуйский овраг в Калуге надо привести в порядок идут на протяжении многих лет. За это время предлагались самые разнообразные проекты по его благоустройству – от строительства амфитеатра под открытым небом до парка. На последнем чиновники пока остановились.

Калужанин Кирилл ЧЕРНИКОВ, который более 17 лет занимается реконструкцией и строительством источников, считает, что, приводя в порядок овраг, нельзя забыть про знаменитый родник «Здоровец».

- Я считаю, что к этому вопросу нужно обязательно подключить общественность, - подчёркивает он. – Только совместными усилиями можно добиться результата. Ведь важно не просто привести родник в порядок, но и всё время за ним ухаживать.

Вместе с Кириллом Васильевичем мы спускаемся в Березуйский овраг. Кругом валяются пластиковые бутылки, фантики. На жухлой прошлогодней траве видны следы от костров. К роднику по крутому склону ведёт еле приметная тропка. А чтобы с одного берега попасть на другой, нужно пройти по хлипкой дощечке.

Кажется, что и сам родник должен порасти травой и бурьяном. Однако территория вокруг него убрана, рядом разбита клумба, на которой уже начали пробиваться первые цветы. Как оказалось, за родником уже много лет ухаживает неравнодушная калужанка. Но, увы, только одних её усилий мало. Из года в год вода в этом роднике признаётся непригодной для питья. Последняя проверка показала, что в «Здоровце» высокое содержание нитратов, микроорганизмов и даже обитает кишечная палочка.

- Основные родники Калуги обустроены десятки лет назад, - рассказывает мастер. - С тех пор они значительно обветшали: просел грунт, деформировалась бетонная конструкция. В результате в воду попадают различные примеси. Лишь после устранения дефектов можно говорить о качестве воды.

Для того чтобы привести «Здоровец» в порядок, прежде всего, нужно сделать каптаж – специальную камеру, в которой скапливается вода.

 - Воду можно перехватить – взять из горы – сердца источника, - объясняет обустройство источника Кирилл Васильевич.

Однако мастер уверен, что это только малая часть работы. Помимо обустройства родника, он предлагает восстановить часовню, сделать две купели – мужскую и женскую.

- Я думаю, это место было бы гораздо популярнее на Крещение, чем Яченское водохранилище, - рассуждает он.

На днях чиновники заявили, что запланированный теннисный корт на улице Карла Маркса в Золотой аллеи будет перенесён в сквер имени Волкова.  

- А на освободившемся месте можно сделать безалкогольное кафе. От общепита должна спускаться лестница на винтовых сваях. Через овраг надо перекинуть небольшой мостик. Представьте: приезжают молодожёны - повесили замок на дерево, заходят в кафе, спускаются в овраг, жених по мосту переносит невесту, и новобрачные оказываются у святого источника.

Так это место выглядело раньше.

Но чтобы воплотить в жизнь эту идею потребуется деньги, и немаленькие:

- Это многомиллионный проект. Чтобы его реализовать надо создать попечительский совет во главе с губернатором или городским головой, пригласить представителей бизнес-сообщества, духовенство, горожан. Взяться всем миром! Это должны быть средства благотворителей, у города на это денег нет. Реставрировать куда сложнее, чем строить с нуля. Сначала надо сделать подход к роднику, чтобы люди пошли, увидели, что здесь есть источник. Потом можно сделать каптаж.

Кирилл Васильевич уверен,  если его идея вдохновит неравнодушных калужан, всё обязательно получится.

Наша справка:
Источник «Здоровец» был известен издавна своей чистой колодезной водой. В  1892 году над родником воздвигли каменную часовню во имя святителя Николая и в память об избавлении наследника цесаревича Николая Александровича Романова от смертельной опасности. На него было совершено покушение в Японии. Воздвигнутая часовня относилась к храму Преображения Господня (Спаса «за верхом») на улице Смоленской. В день весеннего празднования Святителя Николая 22 мая здесь совершались крестные ходы. Однако с приходом советской власти родник стал переживать не лучшие времена. А в 70-х годах прошлого века была разрушена часовня. Сейчас от неё  остались только фрагменты фундамента.

Фото автора.


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Тэги: благоустройство кирилл черников

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