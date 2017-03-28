Липовый парк на месте рынка: фонтаны, воркаут, детское кафе и кегельбан

В понедельник, 27 марта, состоялся электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся разработкой проекта парка на месте бывшего Центрального рынка. Информацию о торгах ранее публиковал в «Народных новостях» наш читатель Creator.

Всего на конкурс поступило три заявки. Начальная стоимость контракта составляла чуть более 5 миллионов рублей. В результате торгов эта цифра снизилась до 2 миллионов 997 тысяч рублей. Именно такую цену предложил один из участников аукциона.

За эти деньги компания-победитель должна в течение 10 дней с момента вступления в силу муниципального контракта разработать проектную документацию общегородского парка. В обязанности подрядчика также входит проведение топографо-геодезических, экологических, геологических работ, инженерно-геодезических изысканий.

Проект парка должен включать в себя зоны отдыха, занятий спортом и подвижными играми. Как сказано в документации, концепцию необходимо выполнить с расчётом максимального разделения зон по интересам, чтобы более взрослые и активные дети не мешали маленьким.

Среди требований к архитектурно-планировочному решению, благоустройству и озеленению прописано наличие пешеходных и велодорожек, специализированной дорожки для роллеров, парковок с экологическим покрытием. Кроме того, проектировщикам нужно предусмотреть наличие фонтанов, беседок, мини-сцен для проведения культурно-массовых мероприятий. Напротив купольного здания должно быть запроектировано детское кафе-столовая с уличными столиками.

Предполагается также устройство многофункциональной воркаут-площадки, зоны для велосипедной горки и скейтбординга с мини-трибуной для зрителей. В нижней части разместятся летняя эстрада, рядом с ней – летний открытый кегельбан. На всей территории парка должны появиться теневые навесы для пассивного отдыха и скамейки.

По периметру квартала установят ограждение. Территория будет находиться под видеонаблюдением. Инженерная инфраструктура предполагает наличие ливневой канализации, электроосвещения, канализации, водопровода, слаботочных сетей.

Кроме того, на сайте госзакупок размещена документация по ещё одному электронному аукциону, связанному с кварталом на месте бывшего Центрального рынка. В ней речь идёт о выполнении работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания этого земельного участка. Площадь территории проектирования составляет 15,4 га.

Заявки на этот конкурс начали принимать 20 марта, закончат – 10 апреля. Начальная цена контракта – 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Напомним: городские власти рассчитывают приступить к практическим работам по созданию парка на месте рынка уже нынешней весной. Летом здесь собираются посадить первые деревья – липы-крупномеры.

Судьба купольного здания по-прежнему неизвестна. Власти неоднократно заявляли о желании разместить в нём после реконструкции детский центр. Затем его стали называть несколько иначе: семейно-досуговый детский центр. Однако говорить о том, насколько реально размещение под куполом этого или какого-то другого объекта, можно будет только после серьёзного исследования конструкции.