Глобус Калуги вернули на улицу Ленина

В среду, 22 февраля, калужский глобус вернулся на постамент на улице Ленина. Его отчистили от ржавчины, а на карту нанесли Курильские острова.

Курильские острова теперь есть на карте.

Однако больше карту не собираются менять.

- Если у людей появилось желание, чтобы нанесли Курильские острова, нанесём. Но это художественное произведение. Можно сказать: «А давайте Новую землю добавим, остров Врангеля!». Так можно далеко уйти. Это образ – не больше и не меньше. Человек увидел, и понял, что это Россия, - комментировал нам ранее директор МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ.

Ранее, напомним, ржавчину на арт-объекте, изготовленном из нержавеющей стали, обнаружили общественные активисты. Они также возмутились отсутствием островов. В администрации Калуги при этом заявляли, что ничего страшного в ржавчине нет.

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