Глобус Калуги стал ржаветь

Глобус Калуги, установленный на улице Ленина, стал покрываться ржавчиной.
Напомним, что открыли арт-объект всего 2,5 месяца назад. Стоимость трёх сотен килограммов сверкающей стали с изображением двух карт России – 1,4 миллиона рублей. Работу выполняла за свой счёт частная организация.
- Глобус сделан из авиационного металла, - заверял градоначальник Константин ГОРОБЦОВ. – Этот материал не ржавеет, он яркий, достаточно лёгкий, блестит. Хороший поворотный механизм никогда не даст ему заскрипеть.
На ржавчину обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области. Кроме того, им не нравится допущенная автором небрежность – на карте России отсутствуют Курильские острова.
- Мы понимаем, что творчество художника неограниченно, но здесь мы имеем дело с важным символом – с картой государства, - заявил представитель ОНФ Юрий РУКАСОВ. - Тем более этот арт-объект расположен в самом центре города.
Общественники обратились к городскому голове Калуги с просьбой внести изменения в арт-объект.
Фото: ОНФ в Калужской области.
|
Крытый рынок закрывается с 1 апреля 13.02.2017 15:18
Число заболевших гриппом резко выросло 13.02.2017 09:29
Одиночество в Сети 10.02.2017 17:11
Под Калугой построят кладбище за 240 миллионов рублей 10.02.2017 16:14
Калужские спасатели пробегут по лестницам на скорость 10.02.2017 15:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: