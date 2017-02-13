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Глобус Калуги стал ржаветь

13.02.2017 09:36 52 3842 Елена Французова

Глобус Калуги, установленный на улице Ленина, стал покрываться ржавчиной.

Напомним, что открыли арт-объект всего 2,5 месяца назад. Стоимость трёх сотен килограммов сверкающей стали с изображением двух карт России – 1,4 миллиона рублей. Работу выполняла за свой счёт частная организация.

- Глобус сделан из авиационного металла, - заверял градоначальник Константин ГОРОБЦОВ. – Этот материал не ржавеет, он яркий, достаточно лёгкий, блестит. Хороший поворотный механизм никогда не даст ему заскрипеть.

На ржавчину обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области. Кроме того, им не нравится допущенная автором небрежность – на карте России отсутствуют Курильские острова.

- Мы понимаем, что творчество художника неограниченно, но здесь мы имеем дело с важным символом – с картой государства, - заявил представитель ОНФ Юрий РУКАСОВ. - Тем более этот арт-объект расположен в самом центре города.

Общественники обратились к городскому голове Калуги с просьбой внести изменения в арт-объект.

Фото: ОНФ в Калужской области.


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Тэги: общество

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