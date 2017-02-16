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Глобус в центре Калуги демонтируют

16.02.2017 12:09 1 338 Елена Французова

Как мы писали, на калужском глобусе, сделанном из нержавеющего металла, обнаружили ржавчину. Кроме того, на карте России не хватает Курильских островов. В четверг, 16 февраля, глобус демонтируют.

- Буквально сегодня в ночь мы его снимем, - рассказал kp40.ru директор МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. - Вновь его отправим в цеха. Будут нанесены Курильские острова. Также проведём профилактику этих подтёков. На самом деле, это чисто физическое явление. Я не хочу сказать, что проблемы могут быть с конструктивом, нет. В воздухе содержится влага и всё остальное, и любая окись очень хорошо видна на отполированной нержавеющей стали. Я думаю, в среду [22 февраля] мы его вновь повесим. И будет всё нормально, всё хорошо.

Ржавчину на швах убрали после наших публикаций.

По словам Ильинова, сразу же после публикаций в СМИ подрядчик привёл арт-объект в порядок.

- Мы стёрли те подтёки, которые образовались, и приняли решение, что дальше делать.

При этом директор МАУ «Калугаблагоустройство» подчёркивает, что больше ничего наносить на карту России не будут.

- Если у людей появилось желание, чтобы нанесли Курильские острова, нанесём. Но это художественное произведение. Можно сказать: «А давайте Новую землю добавим, остров Врангеля!». Так можно далеко уйти. Это образ – не больше и не меньше. Человек увидел, и понял, что это Россия.

Напомним, что открыли арт-объект всего 2,5 месяца назад. Стоимость трёх сотен килограммов сверкающей стали с изображением двух карт России – 1,4 миллиона рублей. Муниципальный заказ выполняла частная организация.

Фото: автор и Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: благоустройство сергей ильинов

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