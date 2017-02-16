Глобус в центре Калуги демонтируют

Как мы писали, на калужском глобусе, сделанном из нержавеющего металла, обнаружили ржавчину. Кроме того, на карте России не хватает Курильских островов. В четверг, 16 февраля, глобус демонтируют.
- Буквально сегодня в ночь мы его снимем, - рассказал kp40.ru директор МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. - Вновь его отправим в цеха. Будут нанесены Курильские острова. Также проведём профилактику этих подтёков. На самом деле, это чисто физическое явление. Я не хочу сказать, что проблемы могут быть с конструктивом, нет. В воздухе содержится влага и всё остальное, и любая окись очень хорошо видна на отполированной нержавеющей стали. Я думаю, в среду [22 февраля] мы его вновь повесим. И будет всё нормально, всё хорошо.
Ржавчину на швах убрали после наших публикаций.
По словам Ильинова, сразу же после публикаций в СМИ подрядчик привёл арт-объект в порядок.
- Мы стёрли те подтёки, которые образовались, и приняли решение, что дальше делать.
При этом директор МАУ «Калугаблагоустройство» подчёркивает, что больше ничего наносить на карту России не будут.
- Если у людей появилось желание, чтобы нанесли Курильские острова, нанесём. Но это художественное произведение. Можно сказать: «А давайте Новую землю добавим, остров Врангеля!». Так можно далеко уйти. Это образ – не больше и не меньше. Человек увидел, и понял, что это Россия.
Напомним, что открыли арт-объект всего 2,5 месяца назад. Стоимость трёх сотен килограммов сверкающей стали с изображением двух карт России – 1,4 миллиона рублей. Муниципальный заказ выполняла частная организация.
Фото: автор и Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Власти прокомментировали появление ржавчины на калужском глобусе 14.02.2017 10:35
Артамонов заявил, что Дворец спорта построят за полтора года 08.02.2017 12:22
На ночь машины просят убрать с 5 улиц 07.02.2017 16:06
Четвертый мост через Оку построят в районе улицы Степана Разина 07.02.2017 12:03
400 жалоб на снег и сосульки поступило в ГЖИ Калуги 02.02.2017 08:59
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: