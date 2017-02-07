На ночь машины просят убрать с 5 улиц

В ночь на среду, 8 февраля, в Калуге будут убирать снег с пяти улиц. Городская управа опубликовала обращение к местным жителям с просьбой убрать оттуда припаркованные автомобили.
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