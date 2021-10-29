Обнинская ГТУ ТЭЦ-1 получила Паспорт готовности к прохождению сезона максимальных нагрузок

С 14 по 29 октября 2021 года на Обнинской ГТУ ТЭЦ-1 работала комиссия, в состав которой наряду с руководством ПАО «Калужская сбытовая компания» (подразделением которой является станция) вошли представители Приокского Управления Ростехнадзора, Министерства строительства и ЖКХ Калужской области и филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго».

По итогам проверки ГТУ ТЭЦ-1 подтвердила своевременное выполнение мероприятий производственной программы, направленных на повышение надежности теплоснабжения потребителей при максимальных зимних нагрузках.

Члены комиссий проверяли состояние основного и вспомогательного оборудования, квалификацию персонала, его готовности к работе в условиях низких температур, соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности. Все замечания, выявленные в ходе проверки, устранены в кратчайшие сроки.

Напомним, в преддверии зимы 2021-2022 для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей на ГТУ ТЭЦ-1 проведено плановое перевооружение станции. Завершены работы по замене одного из двух водогрейных котлов. Прирост тепловой мощности составил 20 Гкал/час. Новый котел RSМ35000 в три раза мощней предыдущего.