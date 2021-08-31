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Как правильно выбрать компанию по банкротству?

Опубликовано: 31.08.2021 11:02 0 254

Здравствуйте, я Антон Михайлов, руководитель компании «Банкрот-сервис». Я и моя команда занимаемся законным избавлением граждан от долгов с 2017 года. Сейчас появилось множество компаний, которые обещают списать долги. Однако, по опыту некоторых наших клиентов, которые пробовали пройти процедуру банкротства в других компаниях или у частных юристов эти попытки нередко заканчивались потраченными впустую деньгами и временем. Поэтому важно разобраться, как правильно выбрать компанию по проведению процедуры банкротства, чтобы сохранить время, деньги и нервы? Во-первых, обращайте внимание на опыт и время существования компании. Во-вторых, на наличие арбитражных управляющих в штате организации. В-третьих, фиксирована ли стоимость услуг в договоре. Посмотрите отзывы об организации в интернете. Узнайте, могут ли сотрудники компании предоставить информацию о завершенных делах. Давайте разберем, каждый из пунктов на примере нашей компании. Мы работаем с 2017 года и за это время у нас уже более двухсот завершенных дел. В нашем штате есть арбитражные управляющие, каждого из которых вы можете найти на едином федеральном реестре сведений о банкротстве, чтобы убедиться в эффективности их работы. Чтобы полностью развеять ваши сомнения, вы можете связаться по телефону с одним из наших клиентов завершивших процедуру банкротства. В начале сотрудничества за каждым клиентом закрепляется юрист, сопровождающий до окончания процедуры. Мы предоставляем клиентам юридическую защиту: отменяем судебные приказы, задерживаем вынесение судебных решений, отзываем персональные данные у кредиторов. Стоимость услуг в договоре фиксирована и не меняется в течение всей процедуры. Мы предоставляем гарантию на свои услуги и полностью возвращаем денежные средства, если гражданин не будет признан банкротом. Мы не занимаемся серыми схемами сохранения имущества. Если мы понимаем, что имущество может быть утеряно в процедуре банкротства, вы будете сразу об этом предупреждены. В течении полутора месяцев, мы соберем все документы и подготовим заявление в суд. Наша работа нацелена на то, чтобы признать вас банкротом в первом же судебном заседании. Банкротство - сложная процедура, чтобы сэкономить нервы и деньги к выбору компании нужно подходить ответственно.

Адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, д.4, офис 1, БЦ «Гагарин».

Почта: otvet@bankrotserv.ru Телефон: 79307540665.

Сайт: https://bankrotserv.ru/kaluga/

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Опубликовано: 31.08.2021 11:02 0 254
Тэги: рeклама
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