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«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой калужский центр для одаренных детей

Опубликовано: 27.08.2021 14:18 0 157
«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой калужский центр для одаренных детей

Цифровой провайдер развернул телеком-инфраструктуру для образовательного центра «Сириус», который создается на базе детского лагеря «Сокол» в пригороде Калуги. «Ростелеком» в рамках договора  построил волоконно-оптическую линию связи до учреждения. Это позволит организовать бесперебойный доступ в сеть Интернет для педагогов и учащихся с использованием контент фильтрации, обеспечивающей защиту детей от небезопасной и нежелательной информации.

Александр Андриянов, заместитель начальника управления информатизации и связи — начальник отдела развития информационных систем Министерства цифрового развития Калужской области:

«Деятельность “Сириуса” будет направлена на развитие талантливой молодежи Калужского региона по трем направлениям: искусство, спорт, наука. В центре создается база по углубленному изучению естественно-научных дисциплин. Образовательный процесс предусматривает использование современных телекоммуникационных технологий для онлайн- и офлайн-обучения. Наличие надежного высокоскоростного канала связи — обязательное условие для эффективной работы центра».

Владимир Завальный, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Все работы по организации оптической линии связи выполнены оперативно. Первая образовательная смена начнется уже в октябре, и нам важно, чтобы к приезду детей всё было отлажено, проверено и отлично функционировало. Наша телекоммуникационная инфраструктура будет использоваться для проведения занятий и досуговых мероприятий. Цифровые сервисы позволят проводить мастер-классы, творческие встречи, телемосты».

Получить информацию об услугах можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.

Опубликовано: 27.08.2021 14:18 0 157
Тэги: рeклама
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