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Кредитный портфель физлиц ВТБ в Калужской области превысил 19 млрд рублей

Опубликовано: 23.08.2021 09:41 0 102
Кредитный портфель физлиц ВТБ в Калужской области превысил 19 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2021 года розничный кредитный портфель ВТБ в Калужской области вырос на 11% и составил 19,1 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физлиц банк нарастил на 5%, до 16,3 млрд рублей.

Наибольший прирост отмечается в сегменте кредитов наличными: по итогам шести месяцев 2021 года этот портфель достиг 7 млрд рублей, увеличившись за полгода на 13%. Ипотечное кредитование выросло на 9%, до 10,9 млрд рублей, автокредиты – на 12%, до 820 млн.

Всего за январь-июнь ВТБ предоставил жителям региона 4,7 тыс. кредитов на сумму 4,9 млрд рублей (+50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом на 81% вырос объем выдачи займов наличными (3,3 тыс. штук на 2,3 млрд рублей). На покупку жилья банк оформил свыше 1 тыс. кредитов на сумму 2,3 млрд (+24%). Выдачи автокредитов выросли более чем вдвое и составили 340 млн рублей.

Привлеченные средства населения увеличились на 5% и достигли 16,3 млрд рублей. Из этой суммы 4,3 млрд – объем средств, вложенных в инвестиционные продукты (+26%).

Управляющий в Калужской области Анжелика Романюк отметила: «В первом полугодии мы в полтора раза увеличили объемы выдачи розничных кредитов. Особой популярностью стали пользоваться кредиты наличными и автокредитование (благодаря льготным условиям госпрограммы). Что касается портфеля привлеченных средств, ВТБ активно развивает линейку сберегательных и инвестиционных инструментов, и клиенты перераспределяют финансы между ними, управляя доходностью своих сбережений. При этом средства клиентов остаются в периметре банка. Мы рассчитываем на рост ключевых бизнес-показателей и во втором полугодии, чему во многом будет способствовать цифровизация наших розничных продуктов».

Опубликовано: 23.08.2021 09:41 0 102
Тэги: рeклама
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