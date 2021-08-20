Сервисы «Ростелеком Ключ» используют уже более 10 тысяч жителей Калужской области

Более 10 тысяч жильцов многоэтажных домов в Калужской области обеспечили себе новый уровень безопасности, начав использовать услуги платформы «Ростелеком Ключ». С умными сервисами недавно познакомились и жители очередного многоквартирного дома в миниполисе «Веснушки» в Калуге. Им стали доступны интеллектуальные сервисы «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение».

Алексей Орлов, заместитель директора Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Услуги «Ростелеком Ключ» сейчас работают в четырех городах области – Калуге, Обнинске, Малоярославце и Сосенском. Вскоре возможности платформы появятся в других населенных пунктах региона. Жители Калуги и Обнинска – наиболее активные пользователи набора сервисов. И наряду с видеонаблюдением в этих городах набирают популярность услуги “Умный шлагбаум” и “Умные счетчики”. Жильцы микрорайона ”Веснушки” год назад впервые решили попробовать интересные и необременительные по стоимости домофоны нового поколения и камеры, которые “видят“ в любую погоду даже ночью. Оценив комфорт, который обеспечили сервисы, управляющая компания и жильцы одобрили их использование. Вскоре появились желающие и в других домах. Считаю, тенденция объяснима: люди получили современные услуги для безопасности по цене привычных уже домофона и обычных камер».

Дмитрий Минаков, директор УК ООО «Мой Дом»:

«Мы испытали работу сервисов “Ростелеком Ключ” в нашем миниполисе и убедились в их полезности и простоте использования. Теперь уже почти тысяча живущих в “Веснушках” открывают двери в подъезд с мобильного телефона для себя или для своих близких. Управляющая компания в случае необходимости может удаленно открыть дверь своим специалистам, почтальонам, медикам. Видеонаблюдение помогает жильцам и УК быть спокойным за личную безопасность и сохранность имущества. Прямо сейчас я могу посмотреть, вывезли ли мусор, а кто-то из жильцов, находясь на отдыхе, возможно, контролирует свое авто на парковке».

Звонок гостей с умного домофона переадресовывается на мобильный телефон, и открыть визитеру жилец квартиры может, даже не находясь дома. С помощью мобильного приложения, работающего при наличии интернета, звонящего можно увидеть и переговорить с ним. Переадресацию вызова с домофона можно организовать и на городской номер. При необходимости входа в дом посторонних им можно создать временные коды доступа. Жильцы дома могут открыть дверь подъезда не только с помощью мобильного приложения, но и с помощью привычного магнитного ключа.

Внешние видеокамеры на домах и камеры умных домофонов обладают высоким разрешением и оснащены системами ночного видения. Записи с устройств хранятся в защищенном облаке цифрового провайдера. Поэтому жители и специалисты УК могут просматривать видео событий из архива.

Сервисы платформы «Ростелеком Ключ» – «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум» и «Умные счетчики» – доступны для строящегося и для уже заселенного жилья. Заявки на услуги принимаются по номеру 8 800 301 05 50 и рассматриваются индивидуально. Специалисты «Ростелекома» определяют техническую возможность подключения и при ее наличии устанавливают и подключают оборудование в среднем в течение недели.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2021 г. составила 270,5 млрд руб., OIBDA достигла 111,4 млрд руб. (41,2% от выручки), чистая прибыль — 23,0 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».