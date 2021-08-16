В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink

Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Это продолжение стратегического партнерства VK и «Ростелекома». Новый тариф включает ‎110 телеканалов и 25 тысяч фильмов и сериалов от ведущих мировых и российских студий, включая Disney, а также развивающий и образовательный видеоконтент.

«Ростелеком» и VK последовательно расширяют стратегическое партнерство. Одно из важнейших направлений сотрудничества — развитие голосового управления цифровыми сервисами оператора. С помощью голосового ассистента «Маруси» в видеосервисе Wink можно искать фильмы или сериалы, переключать каналы, регулировать громкость. Кроме того, «Маруся» умеет управлять системой «Умный дом»: устройствами видеонаблюдения, обеспечения безопасности, освещением и бытовой техникой.

В тарифе для домашнего интернета «Игровой», который «Ростелеком» разработал для геймеров, доступны специальные преимущества в онлайн-играх от My.Games. В 2021 году стороны представили цифровую образовательную платформу «Сферум», которая призвана сделать школьное образование более технологичным и гибким.

«VK Combo объединяет сервисы экосистемы VK и предложения партнеров. С подпиской пользователям выгоднее и удобнее решать повседневные задачи — например, заказывать еду, слушать музыку, вызывать такси или учиться. Мы рады новым сервисам в VK Combo, ведь это делает нашу подписку еще полезнее для людей в самых разных аспектах жизни. Здесь нам помогает “Ростелеком”, с которым мы сотрудничаем во многих направлениях. На наш взгляд, Wink предоставляет оптимальный баланс ТВ-каналов и киносериального контента на рынке. Поэтому мы рады продолжить совместную работу, теперь и в новом направлении», — отметила заместитель вице-президента по развитию бизнеса экосистемы VK Анна Кашницкая.

«Пополнение подписки VK Combo контентом видеосервиса Wink — логичное развитие нашего партнерства. Мы делимся лучшими технологиями, взаимно усиливая наши проекты. В 2020 году “Маруся” научилась управлять функциями Wink. Мы отмечаем, что популярность голосового управления видеосервисом растет от месяца к месяцу: за полтора года пользователи дали уже несколько миллионов голосовых команд, выбирая канал, фильм или сериал — они оценили, насколько это легко и быстро. Сегодня начинается новый этап сотрудничества, который даст дополнительный импульс развитию и росту популярности наших продуктов — как видеосервиса Wink, так и предложений VK Combo, что в интересах наших пользователей», — подчеркнула вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

Доступ к Wink ТВ + Кино входит в новый тариф VK Combo за 169 рублей в месяц. Скоро он будет доступен всем пользователям. Те, кто оформил подписку ранее, смогут остаться на прежнем тарифе без видео.

Контент Wink будет доступен на постоянной основе, пока у пользователя есть активная подписка VK Combo.

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В тарифе VK Combo у пользователей будет премиум-доступ к «Музыке ВКонтакте» и недавним предложениям: скидки до 55% в образовательных сервисах «Учи.ру», «Учи.Дома», Skillbox, скидка на умную колонку «Капсула Мини», специальная цена на облачную игровую платформу MY.GAMES Cloud. Вскоре тарифы будут адаптированы под новый состав скидок: выгода в «Такси ВКонтакте» и «Ситимобил» составит до 10%, а скидка в Delivery Club, «Еде ВКонтакте» и «Самокате» — 7%. Список всех предложений VK Combo можно найти в мини-приложении: vk.com/combo.



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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг