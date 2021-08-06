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Клиенты ВТБ в Калужской области на 60% увеличили спрос на кредиты наличными

Опубликовано: 06.08.2021 12:22 0 166
Клиенты ВТБ в Калужской области на 60% увеличили спрос на кредиты наличными

С начала года калужский ВТБ оформил потребительских кредитов на сумму 2,7 млрд рублей, что на 60% выше показателя за январь-июль 2020 года.  В целом по стране ВТБ оформили более 920 тысяч потребительских кредитов на сумму 760 млрд рублей.

Кредиты наличными продолжают оставаться основным драйвером роста кредитного бизнеса ВТБ. Только в июле выдачи превысили 110 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат июля прошлого года. Портфель потребкредитов в июле превысил 1,7 трлн рублей, показав рост с начала года – на 17%. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за семь месяцев стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

«Начиная с марта спрос наших клиентов на кредиты наличными составляет более 100 млрд рублей ежемесячно. Клиенты демонстрировали активность на потребительском рынке после ограничений из-за пандемии и на фоне низких ценовых параметров по кредитам перед раундом повышения ключевой ставки ЦБ. Мы ожидаем, что рост продаж до конца года сохранится. ВТБ планирует выдать 1,3 трлн рублей кредитов, в 1,5 раза превысив результат прошлого года», - прокомментировал Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Кредит наличными в ВТБ доступен на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и на срок до семи лет. С 12 июля ВТБ улучшил условия оформления кредитов наличными. Гарантированная ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования действует при сумме от 2 до 5 млн рублей. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

Опубликовано: 06.08.2021 12:22 0 166
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