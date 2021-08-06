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ВТБ: объем автокредитов в Калужской области вырос на 87%

Опубликовано: 06.08.2021 10:17 0 133
ВТБ: объем автокредитов в Калужской области вырос на 87%

Клиенты ВТБ в Калужской области за семь месяцев года оформили 475 автокредитов на 408 млн руб., что по объему на 87% выше результата аналогичного периода прошлого года. Всего клиенты ВТБ заключили 50,5 тыс. сделок более чем на 37,3 млрд рублей, что почти в 1,5 раза выше прошлогодних значений.

По прогнозам аналитиков ВТБ, с начала года российские банки выдали более 633 млрд рублей автокредитов. Это более чем на 60% превышает результат за аналогичный период 2020 года. В июле, по оценке ВТБ, рынок продаж вырастет на 15% к июлю 2020 года.

По итогам семи месяцев года наибольшее число сделок прошло в сегменте новых автомобилей: порядка 37 тыс. на сумму более 43 млрд рублей, что по объему на 38% больше, чем за первые семь месяцев 2020 года. Однако год к году отмечается рост числа сделок и с подержанными транспортными средствами – почти 14 тыс. кредитов на 10,7 млрд рублей, что по объему на 70% выше результата аналогичного периода прошлого года. Размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 33%, до 1,06 млн рублей.

«Рост объемов рынка автокредитования более чем на 60% мы связываем как с эффектом низкой базы, вызванным пандемией и периодом самоизоляции прошлой весны, так и с высоким спросом первой половины года из-за изменения цен на автомобили. В этих условиях сейчас все более характерна тенденция по смещению спроса клиентов на машины с пробегом. Учитывая естественный рост стоимости транспортных средств, банки будут все активнее переключаться на этот сегмент кредитования. Мы считаем это позитивным, потому что в целом поможет сделать продажи более цивилизованными, а условия таких сделок для клиентов – прозрачными», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

«На российский рынок все сильнее начинают влиять разнонаправленные факторы. С одной стороны, спрос на автомобили остается высоким. С другой стороны, все сильнее ощущается дефицит предложения новых автомобилей, что связано прежде всего с нехваткой микрочипов и комплектующих. С учетом высоких темпов продаж во второй половине 2020 года это приведет к замедлению рынка в ближайшие месяцы. При этом мы ожидаем определенного улучшения ситуации с поставками новых автомобилей ближе к концу года, что, по нашим оценкам, приведет к росту рынка примерно на 5% по итогам всего 2021 года», – комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

В рамках автокредитования клиенты чаще всего приобретают автомобили марок LADA (27% общего объема продаж), HYUNDAI (11%) и KIA (10%). Самый большой объем выданных автокредитов в январе – июле отмечается в Московском регионе (16,9 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (5,7 млрд рублей), Краснодарском крае (2,3 млрд рублей), Республике Татарстан (1,9 млрд рублей), и Челябинской области (1,5 млрд рублей).

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).

Опубликовано: 06.08.2021 10:17 0 133
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