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ВТБ предоставил кредит Lamb Weston Meijer на 11 млрд рублей

Опубликовано: 06.08.2021 10:07 0 128
ВТБ предоставил кредит Lamb Weston Meijer на 11 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию Lamb Weston Meijer, ведущему производителю картофеля фри в России, с лимитом выдачи 11 млрд рублей на срок до 8 лет. Средства предназначены для финансирования расходов по строительству второй производственной линии завода компании на территории особой экономической зоны «Липецк». Финансирование предоставлено по льготной программе Минсельхоза России.

Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на начало 2023 года. Результатом станет более чем двукратное расширение мощностей завода по переработке и производству замороженного картофеля – со 100 до 225 тысяч тонн продукции в год. Расширение позволит компании освоить и новое направление − по производству картофельных хлопьев. Общая сумма инвестиций в строительство составит более 13 млрд рублей.

«Поддержка интенсивного развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – один из стратегических приоритетов ВТБ. Банк активно содействует наращиванию производства в отрасли и предлагает для этого широкий спектр финансовых инструментов предприятиям АПК. Мы работаем с проектами разного масштаба – от поддержки малых форм хозяйствования до крупных производств, которые создают основу как для подъема в отрасли, так и социально-экономического развития регионов России. Одним из них станет строительство второй очереди завода Lamb Weston Meijer», – комментирует Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Реализация нашего проекта позволит сделать дополнительный вклад в развитие промышленности региона в целом и сельхозтоваропроизводителей Липецкой области, в частности.　Ежегодно мы закупаем у местных фермеров более 250 тысяч тонн картофеля, а с учетом новых двух линий, эта цифра вырастет до 500 тысяч тонн. Количество рабочих мест будет увеличено до 600 штатных единиц. Мы рады, что ВТБ оказывает нам финансовую поддержку, и ценим наше　партнерство, которое продолжается уже более четырех лет», – отметила Ирина Ван ден Берг, генеральный директор ООО «ЛВМ РУС».

Соглашение о сотрудничестве в рамках инвестпроекта ВТБ и Lamb Weston Meijer заключили в июне на ПМЭФ-2021.

 Справка  
Lamb Weston® − мировой лидер по производству высококачественной продукции из картофеля, осуществляющий продажи более чем в 100 странах по всему миру. LambWeston / Meijer работает на рынках Европы, Ближнего Востока, Африки (EMEA) и Бразилии. Компания поставляет такие продукты из картофеля как Twisters®, картофельные ломтики и картофельные палочки, а также сухие картофельные хлопья заказчикам в сегментах ресторанов быстрого питания и розничной торговли. LambWeston / Meijer также поставляет ингредиенты для пищевой промышленности.
Опубликовано: 06.08.2021 10:07 0 128
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