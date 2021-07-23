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Корпоративные данные защитит обучающая платформа SecurityAwareness от Мегафон

Опубликовано: 23.07.2021 17:06 0 173
Корпоративные данные защитит обучающая платформа SecurityAwareness от Мегафон

МегаФон предложил новое решение для бизнеса – обучающую платформу SecurityAwareness, которая помогает защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности и тренируя навыки при помощи имитированных фишинговых атак.

В 2020 году количество кибератак в мире вырослов 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, 86% из них были направлены на организации, такие данные приводитPositiveTechnologies. С нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников столкнулось 88% российских компаний, говорится в исследовании SearchInform.В трети случаев такие инциденты привели к финансовому ущербу.

Решение «МегаФон SecurityAwareness» позволяет компаниям избежать возможных потерь, обучая сотрудников эффективному противодействию киберугрозам. Платформа содержит курсы о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить информацию, об отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приемахи технологиях, которые используют мошенники, чтобы получать конфиденциальную информацию.

Платформа дает возможность инициировать в периметре компании искусственные фишинговые атаки, чтобы проанализировать готовность к внешним угрозам, защищенность информации, оценить возможный ущерб бизнесу при реальной кибератаке и принять решение о необходимости дополнительных действий. В случае необходимости специалисты МегаФона могут разработать дополнительные узкоспециализированные курсы с учетом особенностей той или иной компании.

«В первом полугодии спрос на решения в области кибербезопасности со стороны бизнеса вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру, нодля успешного противостояния кибермошенникам необходимо правильно выстроить взаимодействие с сотрудниками – повышать их информированность об угрозах, отрабатывать опасные ситуации. ПлатформаSecurityAwarenessпоможет сформировать необходимые навыки и укрепитзащиту компании», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Платформу «МегаФон SecurityAwareness» можно брендироватьпод заказчика и установить на собственный сервер компании. Она также может быть доступна из облака, в этом случае сотрудники смогут проходить обучение даже со смартфонов.

Платформу можно использовать в качестве универсального образовательного инструмента – она позволяет создавать собственные обучающие курсы, загружать аудио и визуальный контент, тестовые материалы и проводить обучение сотрудников по другим важным для компании направлениям.

* Сэкеурэти Эвэрноc
* Пазэтив Тэкналиджиз
* Сёрчинформ

Опубликовано: 23.07.2021 17:06 0 173
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