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Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»

Опубликовано: 13.07.2021 14:42 0 118
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет новый раздел — «Академия», в котором собрана отличная коллекция развивающего контента для зрителей всех возрастов. Здесь можно найти увлекательные видеолекции от Arzamas, «Прямой речи», «Нетологии» и «Синхронизации», а также подборку документальных и научно-популярных фильмов, познавательных телеканалов и даже аудиокниг. Есть и эксклюзивный контент, например, видеоверсии знаменитых концертов «Классика на Дворцовой».

 «Когда в 2020 году в силу известных событий люди стали больше времени проводить дома, мы сразу зафиксировали рост просмотров в Wink. На первом этапе он был связан с развлекательным контентом — фильмами и сериалами. Однако уже через несколько недель начал расти интерес к развивающим и обучающим материалам: люди стали активнее смотреть видео про фитнес и кулинарию, культуру и искусство, путешествия, документальные и научно-популярные фильмы. Заметно увеличились просмотры видеолекций. К счастью, спрос на дополнительные знания сохраняется и сегодня, поэтому мы собрали весь развивающий контент в одном разделе “Академия”. Здесь найдут для себя много интересного и “лирики” (история, литература, искусство), и “физики” (точные науки, загадки природы). Коллекция “Академии” будет постоянно расширяться», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

В «Академии» собраны лучшие лекции по истории литературы и живописи, важнейшие научные открытия, психологию и другие направления. Отдельная рубрика включает лекции по развитию профессиональных и личных навыков: тайм-менеджменту, искусству переговоров, подготовке к собеседованию, цифровым знаниям, эмоциональному интеллекту и даже созданию интересных презентаций.

Новый раздел оптимален для изучения иностранных языков с помощью видеолекций или аудиокниг. Также для закрепления знаний есть ссылки на телеканалы на иностранных языках, представленные в Wink (английский, немецкий, французский, китайский, японский).

Рубрика «Документальные фильмы и сериалы» представляет уникальные и захватывающие истории про живую природу, знаменитых людей, загадки Вселенной и, конечно, рассказывает о коронавирусах. В рубрике «Спектакли лучших театров» размещены первые видеозаписи музыкальных, драматических и кукольных спектаклей, количество которых постоянно увеличивается.

Опубликовано: 13.07.2021 14:42 0 118
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