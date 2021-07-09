ВТБ в Калужской области выдал первый жилищный кредит под 5% для семьи с одним ребенком

ВТБ реализовал первую ипотечную сделку в Калужской области по обновленной семейной ипотеке, которая теперь стала доступна заемщикам при рождении первенца. Льготный кредит общей суммой 3,2 млн рублей был предоставлен клиенту для покупки 2х-комнатной квартиры.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новым условиям семейной ипотеки со ставкой 5%. Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Ранее она была доступна только для жителей нашего региона с двумя и более детьми. Субсидия также распространяется на несовершеннолетних с ограниченными возможностями. Льготы действуют как на покупку нового жилья, так и на рефинансирование действующей ипотеки. Максимальная сумма кредита в Калужской области составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%, срок займа – до 30 лет.

ВТБ приступил к работе по программе с начала 2018 года. С момента ее старта банк выдал 838 семьям в Калужской области льготных кредитов на сумму 2,1 млрд рублей. С начала года выдачи ипотеки в калужском ВТБ превысили 2,3 млрд рублей (на 63% больше, чем в 2020 году).

«Кредиты с господдержкой были и остаются основным драйвером ипотечных продаж. Мы готовы в полном объеме удовлетворить спрос наших клиентов на получение кредитов по сниженной ставке для решения их жилищного вопроса», – отметила управляющий ВТБ в Калужской области Анжелика Романюк.