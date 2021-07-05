Поминальный гостинец

«Всё было достойно»

«Мы очень благодарны и поварам, и девочкам-­администраторам за участие

и обслуживание».

«Особенно отмечу обслуживание: доброжелательное, ненавязчивое»

«…Очень добрые и отзывчивые. Так держать!»

«Особенная благодарность за сервис, быстрый, аккуратный и не бросающийся

в глаза»

«…Спасибо вам за вашу поддержку!»

Эти тёплые слова — из благодарностей на сайте поминального кафе «Яркая звезда», который появился не так давно. Впрочем, и само кафе открылось около года назад. Особенно ценно то, что отзывы эти написаны от руки в одном из разделов сайта «Яркой звезды» выкладываются сканы книги отзывов.

— Елена Викторовна, насколько востребована услуга поминальной трапезы в Калуге?

— Очень востребована. До открытия специализированного кафе мы и сами не до конца понимали, насколько. И хотя нам пришлось нелегко: едва открыв кафе, мы вынуждены были поставить работу на паузу и частично перевести в онлайн из-за пандемии, мы ощутили острую необходимость в таком виде услуг. И это объяснимо: в специализированном поминальном кафе скорбящие люди не увидят за соседним столиком празднование свадьбы или дня рождения, не услышат смех и весёлые выкрики, что в такие минуты воспринимается очень болезненно.

Наверное, играет роль и расположение: район рядом с улицей К. Либкнехта, где мы находимся, стремительно развивается, и фактически кафе находится в центре города, что для многих людей тоже важно. Изначально в кафе «Яркая звезда было два зала: на 60 и на 30 мест. Но очень быстро мы поняли, что этого недостаточно. Недавно у нас открылся третий зал на 40 мест: он расположен обособленно, поэтому изначально планировалось более лаконичное оформление. Но отзывы тех посетителей, которые уже воспользовались услугами кафе, заставили нас задуматься и пересмотреть дизайн: по стилю все три зала будут похожи. Я считаю, что в данном случае пожелания клиентов — это своего рода комплимент нашему заведению, забота о нём.

— Если нет возможности попасть в кафе в нужное время, можно ли у вас заказать специальную поминальную трапезу домой?

— Разумеется, и не только домой. Помимо еды можно заказать и обслуживание поминок как дома, так и на выезде. На сайте представлены несколько основных видов меню и его расширенный вариант, поэтому родственники могут выбрать и заказать по своему желанию. Всё доставляется в специальной одноразовой таре.

В одном из разделов сайта представлены разные варианты поминальных гостинцев, небольшой набор традиционных поминальных блюд: например, самый бюджетный включает кутью, кисель и булочку. Каждый гостинец упаковывается в отдельный пакет, их можно взять с собой на поминки или передать родственникам, которые не смогли присутствовать на прощании.

— Вы говорите о традиционных блюдах, но ведь в разных конфессиях, у разных народов и даже в разных семьях они бывают разные…

— Конечно, к нам обращаются с различными запросами, и мы всегда готовы идти навстречу. Тем более что у нас работают очень хорошие повара с богатым опытом многие начинали работать ещё в советское время, привыкли к тому, что еда должна быть качественной и соответствовать ГОСТу, знают особенности не только русской нацио­нальной кухни. Они готовят действительно качественно и очень вкусно, и отзывы людей тому подтверждение.

— Елена Викторовна, вы как специалист можете сказать, в чём особенность поминальной трапезы, как она должна проходить?

— Традиции и обряды проведения таких трапез разнились не только у представителей разных народностей и конфессий они отличались у людей из разных сословий и поселений. К тому же многие из этих обрядов за прошедшее столетие позабыли… Я могу сказать о том, как поминальные обеды проходят сегодня. Как

правило, на похороны и поминки съезжаются родственники из разных городов, а иногда даже стран, которые очень давно не виделись. Виной тому и темп жизни, и случившаяся пандемия: наше общение всё больше ограничивается поздравлениями с праздниками в социальных сетях и смайликами в ответ. И вот такой грустный повод для встречи заставляет людей сплотиться, почувствовать свою причастность к большой семье, ощутить поддержку родных… В таких случаях поминальная трапеза превращается в своеобразный вечер воспоминаний: люди не только поминают усопшего, они вспоминают своё детство и юность, тех, кто уже ушёл из

жизни, и тех, кто не смог приехать…

Такие поминальные обеды затягиваются на несколько часов. И вы знаете, есть в этих семейных встречах ­что-то особенное и очень важное. Поэтому, если зал не ждёт следующих посетителей, мы никогда не торопим людей, не требуем дополнительной оплаты или дополнительных заказов. С таких поминальных трапез люди расходятся с особыми лицами: мы видим, что эта встреча дала им самое важное — душевное успокоение, что оставила в душе добрую память о родных. А ведь изначально все поминальные обряды были направлены именно на это: смягчить боль утраты, обрести душевный покой и принятие того, что жизнь продолжается.