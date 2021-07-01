Сервис электронных и аудиокниг от «Ростелекома» подключили почти пять тысяч жителей Калужской области

За полтора года, прошедших с момента запуска сервиса «Ростелеком Книги» — совместного проекта цифрового провайдера и ЛитРес, — эту услугу подключили без малого пять тысяч жителей Калужского региона. Почти 2 400 калужан стали пользователями сервиса в нынешнем году. Наиболее востребована услуга у читателей из Калуги и Обнинска: в этих городах в среднем подписку оформляют около 100 человек ежемесячно. Подключить услугу могут абоненты «Домашнего интернета» от «Ростелекома».

Каталог сервиса насчитывает 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг. Это современные и классические произведения разных жанров отечественных и зарубежных авторов. Стоимость базовой подписки на библиотеку популярных произведений и классической литературы — 229 рублей в месяц — сравнима с ценой всего одной печатной книги. В зависимости от предпочтений и полноты каталога можно выбрать одну из четырех вариантов подписок. Новым пользователям «Ростелеком» и ЛитРес дарят 14 дней бесплатного доступа. Чтение книг по одной подписке доступно с пяти разных устройств. Это могут быть гаджеты зарегистрированного пользователя и членов его семьи. Кроме того, абонентам «Ростелекома» сервис ЛитРес дает скидку 20 % на любые книги, которые не вошли в каталог».

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«"Ростелеком Книги" – это обширный выбор легального контента для чтения и прослушивания в хорошем качестве для взрослых и детей, который всегда под рукой. Очень удобно, когда любимые книги и, например, книги из летнего списка чтения ребенка – в смартфоне, планшете или ноутбуке, в мобильных устройствах ваших близких. И у вас есть возможность погрузиться в прекрасный мир литературы в любой момент времени и в любом месте, где бы вы ни были, даже без интернета. Создатели сервиса позаботились об удобстве для нас, читателей: можно продолжить прерванное чтение на другом устройстве с того же места, настроить под себя шрифт, цвет фона и яркость, определиться с книгой с помощью подсказок экспертов ЛитРес. Вкупе с прекрасными сюжетами тысяч книг все это гарантирует книголюбам комфорт и настоящее удовольствие».

Ольга Аксенова, жительница Обнинска:

«Конечно, есть своя прелесть в бумажных книгах, но для меня она не сравнима с удобством чтения разнообразных электронных. Их можно читать везде, с тобой всегда – целая библиотека. Аудиокниги – мой выбор на ночь и в путешествии. Настроение требует то чего-то из школьной программы, то модной новинки, то детектива, а то и научно-популярной литературы. Все это я нахожу в "Ростелеком Книгах". И не только я. Младших домашних я только приучаю к чтению и прослушиванию детской литературы. Оно, кстати, моих детей пока больше привлекает. Со старшими люблю обсуждать то, что прочитали вместе по общей подписке. Теперь у нас всегда есть темы для дружеских споров и увлекательных бесед».

Подключить услугу абоненты «Ростелекома» могут в едином личном кабинете. Подробная информация о сервисе и тарифах доступна на сайте "Ростелекома".