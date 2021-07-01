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ВТБ: спрос на путешествия по Золотому кольцу в июне вырос втрое

Опубликовано: 01.07.2021 09:41 0 83
ВТБ: спрос на путешествия по Золотому кольцу в июне вырос втрое

Расходы россиян на путешествия по городам Золотого кольца в июне составили 108 млн рублей, что на 22% превышает значения января и в 3,5 раза больше, чем в июне 2020 года. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Траты туристов по основным категориям в июне на 10% превысили уровень 2019 года, а количество транзакций выросло на 63% к допандемийному уровню. В отелях, расположенных в пределах этого туристического маршрута, гости за месяц потратили 14 млн рублей – в 5 раз больше, чем в 2020 году. На туры и авиабилеты в городах Золотого кольца за месяц было израсходовано на 77% больше, чем годом ранее, и в 2,7 раза больше, чем в январе.

В целом по России расходы на внутренний туризм в июне превысили 20 млрд рублей – в 2,5 раза больше, чем в июне 2020 года. По данным эквайринга ВТБ, расходы россиян на туры и авиабилеты выросли по сравнению с июнем прошлого года в 1,6 раза, а по сравнению с январем нынешнего – в 1,5 раза и превысили 8,7 млрд рублей. Количество транзакций в этой категории увеличилось более чем в два раза.

На проживание в российских гостиницах туристы за месяц потратили свыше 1,6 млрд рублей – вчетверо больше, чем в 2020 году, и на 70% больше, чем в январе. Количество чеков выросло в 3,5 раза и в 1,5 раза соответственно. Также значительно – втрое к июню 2020 года и вдвое к январю этого года – выросли траты россиян на аренду автомобилей, количество транзакций тоже кратно увеличилось.

В целом наибольший прирост туристических расходов по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Минводах (более чем в 7 раз), Санкт-Петербурге (6,5 раз), Краснодарском крае (в 6 раз), на Байкале (в Иркутской области – в 5 раз), в Калининградской области (4,2 раза).

«Несмотря на то, что список доступных для россиян туристических направлений постепенно расширяется, многие соотечественники продолжают выбирать внутренний туризм. В традиционно популярный для отпусков первый летний месяц вырос спрос не только на южные курорты, но и на курорты Балтики, Байкала, путешествия по Алтаю, городской туризм в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде. Кроме того, аномальная жара в европейской части России повысила спрос на отдых в локальных загородных туристических объектах», - комментирует Сергей Кирпиченко, заместитель руководителя департамента эквайринга ВТБ.

Опубликовано: 01.07.2021 09:41 0 83
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