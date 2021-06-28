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«Ростелеком» предложил жителям ЦФО тест-драйв видеоплатформы Wink

Опубликовано: 28.06.2021 17:12 0 259
«Ростелеком» предложил жителям ЦФО тест-драйв видеоплатформы Wink

«Ростелеком» запустил в Центральном федеральном округе акцию «Тест-драйв Wink-ИТВ 2021». По ее условиям новый абонент услуги «Домашний интернет», подключивший тариф «Технологии доступа», получает возможность 30 дней бесплатно смотреть контент видеоплатформы Wink. Принять участие в акции можно до конца 2021 года.

В рамках акции пользователь получает доступ к ТВ-пакету «Стартовый», который включает в себя 178 телеканалов – как эфирных, так и тематических. Кроме того, в подписку входит около 10 000 фильмов и сериалов. Дополнительно провайдер предоставляет ТВ-приставку, аренда которой входит в стоимость услуги по акции.

Александр Святец, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом:

«Впускать в свою жизнь что-то новое не всегда просто. А для многих цифровое телевидение – это нечто непонятное и непривычное. Поэтому мы решили облегчить жизнь нашим новым абонентам и предложили им 30 дней бесплатной подписки на Wink. Этого времени хватит, чтобы оценить сервис, узнать его возможности и определиться с подключением».

Иван Колокольцев, абонент «Ростелекома»:

«Скажу честно, всегда считал, что стандартного набора каналов более чем достаточно. Но когда при подключении интернета мне досталась бесплатная подписка на Wink, решил не упускать возможности протестировать платформу. К своему удивлению, уже через неделю обнаружил, что мой список любимых каналов значительно расширился, а вопрос "что посмотреть сегодня" возникает все реже. И если сначала задумывался о том, что смогу отключить услугу в любой момент, то теперь рассматриваю вариант подключения дополнительных подписок».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (более 60 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Узнать более подробную информацию о сервисе Wink можно на официальном сайте «Ростелекома».

Опубликовано: 28.06.2021 17:12 0 259
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