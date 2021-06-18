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ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Калужской области на 15%

Опубликовано: 18.06.2021 11:52 0 35
ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Калужской области на 15%

По итогам пяти месяцев 2021 года жители Калужской области оформили в ВТБ 790 жилищных кредитов на сумму 1,8 млрд рублей, что на 15% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В целом по стране банк нарастил продажи ипотеки на 30%, выдав с начала года уже более 400 млрд рублей.

В мае банк достиг рекордного результата по объемам ипотечного кредитования для этого месяца. Калужане получили в ВТБ порядка 200 жилищных займов на 500 млн рублей, что в полтора раза больше, чем год назад. Всего в мае во всех регионах РФ банк выдал россиянам ипотеку на 88 млрд рублей, прирост за год составил 41%.

Важным стимулом спроса была госпрограмма для приобретения жилья в новостройках, по которой ВТБ в мае предложил клиентам улучшенные условия. В рамках программы с начала года более 160 калужских семей заключили сделки на 415 млн рублей, что составляет четверть от общего объема выдач. За все время действия программы ВТБ предоставил по ней в Калужской области более 500 займов на 1,3 млрд рублей, в России – более 94 тыс. кредитов на 309 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки с начала года стали Москва и область, где оформлено 25,2 тыс. кредитов на 149 млрд рублей (+50% год к году). Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и области (35 млрд рублей), Новосибирской области (15,4 млрд), Республике Татарстан (12,6 млрд) и Свердловской области (10,8 млрд рублей).

«В мае мы увидели продолжение тенденций начала года, зафиксировав рекордный спрос на ипотеку для этого месяца. Россияне активно улучшают жилищные условия, чему способствуют выгодные ставки, цифровые сервисы и высокий интерес к госпрограмме на фоне ее близящегося завершения в текущем формате, — комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. — Мы ожидаем, что существующая динамика сохранится, и планируем к концу года достичь объема выдач в 1,2 трлн рублей, увеличив результаты 2020 года в пределах на 30%».

В мае ВТБ улучшил условия по ряду ипотечных программ — в частности, по ипотеке с господдержкой, а также для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ.

В рамках госпрограммы для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка установлена на уровне 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8% и 5,9% соответственно. Текущие условия по госпрограмме действуют до 1 июля 2021 года. Также по госпрограмме клиенты могут воспользоваться специальным предложением и получить ставку 4,3% на первые полгода или 5,3% на год, далее ставка составит 6,5%. Первый взнос составит от 15%.

Опубликовано: 18.06.2021 11:52 0 35
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