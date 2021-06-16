Главная Новости компаний
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Ливень Клиника года

«Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам

Опубликовано: 16.06.2021 14:41 0 115
«Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам

«Ростелеком» и амбассадор тарифа «Игровой» Роман RAMZES666 Кушнарёв помогут начинающим киберспорстменам в развитии навыков. Об этом сам RAMZES666 сообщил 9 июня 2021 года на встрече с поклонниками киберспорта во флагманском салоне «Ростелекома» на Арбате.

Вместе с RAMZES666 и другими амбассадорами тарифа «Игровой» компания «Ростелеком» будет развивать комьюнити «Игровой BOOST: прокачай себя в киберспорте». В частности, планируется организовать серию открытых любительских турниров по Dota 2. Турниры дадут геймерам со всей страны шанс начать собственную киберспортивную карьеру. Лицом турнира выступит Рамзес, который прославился своими достижениями в Dota 2 и выступает в знаменитой киберспортивной команде Natus Vincere.

В зоне «Технологии победы» салона на Арбате Роман провел игровой стрим. Он пообщался с поклонниками киберспорта и поделился своим опытом участия в турнирах самого высокого уровня. Участники мероприятия получили возможность сделать фото с игроком, получить автограф и памятные сувениры. Также они могли познакомиться с другими цифровыми сервисами «Ростелекома», включая онлайн-кинотеатр Wink, в который, в том числе, интегрированы облачные игры.

Все желающие во время работы салона могут в его киберигровой зоне протестировать облачные игры на высоких скоростях. Игровое кресло, поддерживающее тактильные и пространственные эффекты, и широкоформатный экран позволяют максимально погрузиться в виртуальный мир.

«Я очень рад возможности лично встретиться с поклонниками киберспорта. Когда я только начинал играть, у меня не было ни быстрого интернета, ни хороших комплектующих, но было большое желание двигаться вперед. Хочу пожелать всем любителям компьютерных игр идти к своей цели и делать это с удовольствием. У меня довольно большой опыт игр как на российских, так и на международных турнирах, надеюсь, я смогу передать частичку этого опыта. Спасибо «Ростелекому» за такую возможность», - сказал Роман RAMZES666 Кушнарёв.

RAMZES666 (Роман Кушнарёв) — самый успешный и узнаваемый российский киберспортсмен. Он лидирует по количеству призовых на международных турнирах, по аудитории в социальных сетях и даже стал №1 в российском списке «Самые влиятельные лица киберспорта» от Forbes.

Специальный тарифный план для геймеров «Ростелеком» запустил в начале 2016 года. Более чем за пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня «Ростелеком» помимо тарифа «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game предлагает опцию «Облачные игры GFN.RU».

Видеоролик тарифа «Игровой» с участием RAMZES666 доступен по ссылке.

 

Опубликовано: 16.06.2021 14:41 0 115
Тэги: реклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам
«Ростелеком» предлагает бизнесу переехать в «Умный офис»: новый облачный сервис поможет дистанционно управлять помещениями из любой точки мира
Калужские юзеры предпочитают смотреть видео в Instagram, а не в онлайн-кинотеатрах
МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры
5 июня в Калуге и Обнинске состоится Зеленый Марафон
МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Интернет магазин купальников
Товары для животных в интернет магазине
Защищенные смартфоны от производителя

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru