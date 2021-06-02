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МегаФон стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов

Опубликовано: 02.06.2021 18:46 0 109
МегаФон стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов

МегаФон и правительство Калининградской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. В апреле МегаФон запустил в регионе комплексную систему управления общественной безопасностью. Стороны договорились развивать сотрудничество, направленное на внедрение инновационных решений и в других сферах.

«МегаФон завершил первый масштабный проект в Калининградской области. Он направлен на повышение безопасности жителей и открывает новые возможности для оперативного и стратегического управления регионом. Правительство Калининградской области активно внедряет современные цифровые решения. Мы рады продолжению сотрудничества, готовы делиться своей экспертизой и предлагать собственные решения, которые сделают регион еще более комфортным для его жителей и местного бизнеса», – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Система «Безопасный город», запущенная в Калининградской области, собирает и анализирует данные из разных систем мониторинга на единой платформе, что позволяет видеть общую картину происходящего в регионе и быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Уникальность разработанного МегаФоном решения заключается в том, что помимо типовой подсистемы Единого центра оперативного реагирования, направленной на обеспечение безопасности жителей региона, в него входит подсистема стратегического планирования – Ситуационный центр губернатора Калининградской области.

К единому центру оперативного реагирования подключено 11 систем операционного управления регионом. Среди них служба 112, система лесопожарного мониторинга, централизованного оповещения. В центр передается информация с камер видеонаблюдения и видеоаналитики, фотовидеофиксации на автомобильных дорогах, датчиков контроля паводковой обстановки на реке Преголя, протекающей через Калининград. Также в него входят Единые дежурные диспетчерские службы, расположенные в шести городских округах Калининградской области.

В работе центра задействованы решения на базе искусственного интеллекта, благодаря чему он не только аккумулирует информацию, но и формирует прогнозные модели развития чрезвычайных ситуаций. Например, может рассчитать, какие районы будут нуждаться в скорейшей эвакуации при обострении паводковой обстановки или в случае техногенных катастроф.

Информация из Единого центра оперативного реагирования поступает в Ситуационный центр губернатора. Благодаря интеграции с органами исполнительной власти он в автоматическом режиме собирает информацию по ключевым микро и макроэкономическим показателям региона, строит аналитические модели по стратегическим показателями и визуализирует их на дашборде. Это позволяет видеть, например, естественный прирост численности населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, понимать, какие темы обсуждаются в СМИ и блогосфере, и на основании этой информации быстро принимать управленческие решения. Всего в рамках системы «Безопасный город» в информационном обмене участвуют 57 ведомств и организаций, что позволяет экстренным и оперативным службам согласованно и быстро реагировать на любые кризисные ситуации. Созданная инфраструктура гарантирует безопасность хранения и передачи данных.

В рамках проекта в здании правительства Калининградской области развернута современная функциональная система видео-конференц-связи губернатора, в том числе с шифрованием для проведения переговоров с руководством страны.

Помимо продолжения взаимодействия при реализации проектов в области повышения безопасности городской среды заключенное на ПМЭФе соглашение направлено на сотрудничество при развитии инновационных сервисов, а также в целом повышение уровня цифровой культуры в регионе.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.

Опубликовано: 02.06.2021 18:46 0 109
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