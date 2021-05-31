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«Ростелеком» запускает онлайн-продажи полисов ипотечного страхования

Опубликовано: 31.05.2021 10:31 0 176
«Ростелеком» запускает онлайн-продажи полисов ипотечного страхования

«Ростелеком» совместно с партнером El-Market запускает онлайн-продажи полисов ипотечного страхования. Узнать тарифы и рассчитать стоимость полиса можно дистанционно на сайте insur.rt.ru по четырем страховым компаниям: «Альфастрахование», «Абсолют страхование», ВСК, «Пари».

Страхование при ипотечном кредитовании ─ одно из условий получения займа от банка. Наличие полиса гарантирует финансовому учреждению возврат денежных средств, независимо от обстоятельств. Застраховать онлайн можно объект недвижимости, жизнь и здоровье заемщика.

  • Страхование жилья.
    Будут застрахованы несущие конструкции без ремонта и отделки. Потребуется, когда дом или квартира уже построены и получено право собственности.

  • Страхование жизни заемщика.
    Будут застрахованы жизнь и здоровье заемщика. Полис обязательно требуется при оформлении ипотечного кредитования.

  • Страхование жилья и жизни заемщика.
    Один полис, который включает страхование жилья и жизни заемщика. Как правило, банки рекомендуют своим клиентам приобретать именно этот вид страховки.

Стоимость полиса зависит от следующих параметров: размер ипотечного кредита; возраст, пол и состояние здоровья заемщика/созаемщика; вид объекта залога и его технические характеристики: износ конструкций, материал стен и перекрытий, статус объекта: достроен и введен ли в эксплуатацию дом; количество и характер предыдущих сделок по объекту недвижимости. После оформления полис приходит на адрес электронный почты.

Директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Антон Егоров:

«Мы расширяем линейку страховых сервисов, реализуемых онлайн. Благодаря полису ипотечного страхования недвижимость наших клиентов надежно застрахована от самых распространенных рисков. Кроме того, получение такого полиса — необходимый этап в оформлении ипотечного кредита. На нашем сайте можно пройти полностью цифровой путь по покупке страховки и получить ее на адрес электронной почты».

Подробности на сайте insur.rt.ru.

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El-Market — крупнейший страховой интегратор, предоставляющий инструменты для помощи реализации и последующей продажи полисов страхования автомобилей, недвижимости, жизни и здоровья, путешествий своим клиентам. Компания использует передовые технологии и оказывает лучшую техническую поддержку своим партнерам. Экспертная оценка компании позволяет улучшать конверсию интернет-продаж направления страхования и выявлять потребности клиентов.

Опубликовано: 31.05.2021 10:31 0 176
Тэги: рeклама
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