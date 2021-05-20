Открыт новый офис Макснет для домашних абонентов.

сообщает о переезде в новый офис обслуживания домашних абонентов по адресу:

Калуга, ул. Суворова, 118 (справа от Драматического театра).

Здесь Вы можете получить информацию о тарифных планах и услугах связи для дома, проверить техническую возможность и оставить заявку на подключение. Нашим абонентам доступны:

- Домашний Интернет со скоростью до 200 Мбит/c

- Цифровое ТВ, более 140 каналов на любой вкус, в том числе каналы в формате 4K Ultra HD

- Домашний телефон

- Облачное видеонаблюдение

Работаем ежедневно с 9:00 до 18:30.

Больше информации о тарифных планах и услугах на сайте:

926 000

Ждём Вас!