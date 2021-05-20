Открыт новый офис Макснет для домашних абонентов.
Здесь Вы можете получить информацию о тарифных планах и услугах связи для дома, проверить техническую возможность и оставить заявку на подключение. Нашим абонентам доступны:
- Домашний Интернет со скоростью до 200 Мбит/c
- Цифровое ТВ, более 140 каналов на любой вкус, в том числе каналы в формате 4K Ultra HD
- Домашний телефон
- Облачное видеонаблюдение
Работаем ежедневно с 9:00 до 18:30.
Больше информации о тарифных планах и услугах на сайте:
www.maxnet.ru
926 000
Ждём Вас!