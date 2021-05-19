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Количество абонентов Wink в ЦФО превысило миллион

Опубликовано: 19.05.2021 16:11 0 56
Количество абонентов Wink в ЦФО превысило миллион

За год количество абонентов Wink в Центральном федеральном округе выросло более чем в 4,5 раза и превысило один миллион. Пик подключений пришелся на конец прошлого года: более 100 тысяч человек оформили подписку на сервис в четвертом квартале 2020. Около 40 % всех пользователей – жители Москвы и Подмосковья. Далее следуют Воронежская область, Тульская, Липецкая и Калужская области. Приложение видеосервиса установлено на 2,5 миллиона устройств жителей Центральной России. Около 45 % установок приходится на мобильные устройства под управлением Android. 

Александр Святец, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» –директор по работе с массовым сегментом:

«Wink стремительно набирает популярность. Ежемесячно подписку оформляют десятки, а то и сотни тысяч человек. На мой взгляд, это обусловлено тем, что возможности видеосервиса непрерывно развиваются. Помимо расширения библиотеки фильмов, сериалов, мультфильмов и телеканалов, мы добавляем новые возможности для наших пользователей. Так, за последний год в Wink появились онлайн-концерты, спектакли и тренировки, а также опция "Смотрим вместе" для организации совместных кинопросмотров с друзьями».

Марина Шилова, абонент «Ростелекома»:

«Наверно, как и многие, наша семья узнала о Wink в период самоизоляции. Муж где-то увидел рекламу, в которой обещали бесплатный доступ к фильмам, и мы решили попробовать. Тем более что за время карантина перечитали все книги и переиграли во все игры. В итоге с новым сервисом каждый член семьи нашел для себя что-то интересное. А самое удобное, что можно к одному профилю подключить сразу несколько устройств. Пока дети смотрят мультики на ТВ, я могу расслабиться в ванной под новый эпизод любимого сериала».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (более 60 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Опубликовано: 19.05.2021 16:11 0 56
Тэги: рeклама
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