Почти десять тысяч калужан выбрали пакеты услуг «Ростелекома»

За полтора года, прошедших с момента, когда «Ростелеком» объявил о возможности объединения счетов на основные услуги для физлиц, почти десять тысяч абонентов компании в Калужской области выбрали пакетные предложения. Наиболее популярными стали пакеты, включающие домашний интернет, видеосервис Wink и мобильную связь с безлимитным мобильным интернетом, которые подключили свыше восьми тысяч абонентов. Из семейства тарифных планов, объединяющих все эти услуги, наибольшим спросом пользуется тариф «Технологии выгоды». С начала года им воспользовались более шести тысяч пользователей.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Все пользователи наших пакетных предложений ежемесячно оплачивают фиксированную сумму, зависящую от набора продуктов. Им не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно: все данные по оплате пакета доступны в едином личном кабинете пользователя. Число абонентов растет, и большинство из них выбирает пакеты с мобильной связью. Объясняется это просто: – стоимость комплекта дешевле, чем услуги по отдельности. А мобильная связь привлекательна тем, что вызовы внутри сети "Ростелекома", включая городские номера, бесплатны по всей России».

Александр Никонов, абонент «Ростелекома», пользователь пакета «Технологии выгоды+»:

«В связи с активной профессиональной деятельностью и большим числом личных и семейных задач и интересов у меня масса потребностей в цифровых услугах. Каждому члену семьи нужна мобильная связь, каждый хочет смотреть свой фильм или программу в телефоне или на компьютере, мне нередко надо поработать из дома, младшим – позаниматься через интернет с педагогом удаленно. И то, что все сервисы ”Ростелекома” у меня в одном пакете, снимает головную боль с оплатой счетов и здорово экономит время. А еще и обеспечивает выгоду, так как пакет выходит до 50 процентов дешевле стоимости отдельных услуг».

Тариф «Технологии выгоды+» включает в себя домашний безлимитный интернет на скорости до 100 Мбит/с, 177 каналов Интерактивного ТВ Wink, 10 000 фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink и мобильную связь с использованием до пяти сим-карт и безлимитным мобильным интернетом. Звонки внутри одной группы, а также звонки на мобильные и городские номера «Ростелекома» бесплатные.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании и по телефону горячей линии 8 800 100 0 800.