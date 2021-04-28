Связисты узнали, что читают книголюбы в Калужской области

Эксперты МегаФона составили портрет онлайн-читателя Калужской области, проанализировав обезличенные данные абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Специалисты выяснили, что типичным «цифровым» книгочеем региона стала девушка 34 лет, предпочитающая читать боевую фантастику и любовные романы по понедельникам.

Среди мобильных читателей региона мужчин в 2 раза больше, чем женщин. При этом сильная половина предпочитает книги слушать, а не читать. Чаще электронными библиотеками в области пользуются абоненты в возрасте 32-45 лет. Только 4% онлайн-читателей старше 70-ти лет зафиксировано в регионе. Наслаждаться интересными произведениями жители региона предпочитают в будни, особенно в четверг.

В основном калужане читают любовное и боевое фэнтези и исторические детективы. Однако самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали: культовый бестселлер Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», собрание практических советов от Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» и «Подсознание может всё!» Джона Кехо.

Также женщины часто выбирают для чтения работу Гэри Чепмена «Пять языков любви», а мужчины предпочитают книгу бизнес-консультанта Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности».

Востребованными писателями стали: русский писатель и учёный-японист Борис Акунин и автор фэнтезийных романов Дарья Быкова.