Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских

Жители Калуги и области покупают гаджеты линейки Samsung Galaxy в 7 раз чаще, чем смартфоны Apple iPhone. Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив историю покупок калужан в собственной рознице и интернет-магазине за первый квартал 2021 года. Доля смартфонов корейского бренда составила около 50% от всех купленных гаджетов в регионе за три месяца.

По данным исследования, наибольшей популярностью у калужан пользуются модели Samsung Galaxy A01 Core, Galaxy A12 и Galaxy A51. Также востребованы смартфоны бренда Xiaomi серии Redmi – они составляют около 23% от всех приобретенных девайсов. Среди «яблочной» продукции в топе горожан Apple iPhone 11 и Apple iPhone XR.

«Сегодня в сети МегаФона в Калуге и области пользователей смартфонов в 3 раза больше, чем владельцев кнопочных телефонов. Количество любителей обычных «звонилок» за последний год сократилось на 21%. Переход на более современные модели связан с улучшением качества и ростом ёмкости нашей сети LTE в Калуге и области. Так, за прошлый год инженеры установили и модернизировали свыше 120 базовых станций LTE в регионе. Благодаря этому жители всех районов, включая Романово, Михеево и еще 5 малых населенных пунктов, могут пользоваться скоростным интернетом до 150 Мбит/с на устройствах, поддерживающих сигнал четвертого поколения», – отметил Антон Павленко, директор МегаФона в Калуге.

Аналитики отмечают, что калужане в основном приобретают смартфоны с большими экранами – на них удобнее смотреть видео, читать сообщения и письма, а также пользоваться поисковыми, образовательными, банковскими и другими сервисами и приложениями.

Также спросом у жителей региона пользуется портативная техника и аксессуары. Лидеры по продажам – смарт-браслеты китайского производителя Xiaomi. При покупке смарт-часов калужане выбирают устройства Huawei в 1,5 раза чаще, чем изделия компании Apple. Из аксессуаров наиболее востребованы гарнитура Bluetooth Xiaomi Earbuds Basic 2, Яндекс Станции мини с Алисой и колонки Bluetooth Bron BTSP4.