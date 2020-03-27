«МедикПро»: качественное обслуживание, индивидуальный подход, домашняя атмосфера, приветливый персонал

Успешно зарекомендовав себя среди калужан, медицинский центр «МедикПро» участвует в конкурсе газеты «Комсомольская правда – Калуга» «Клиника года» в третий раз подряд. В 2018 году «МедикПро» был признан победителем в номинации «Лучший узкоспециализированный медицинский центр. Кроме помощи высококвалифицированных практолога, эндокринолога, косметолога-дерматолога и челюстно-лицевого хирурга в «МедикПро» можно сдать все виды анализов и провести диагностические исследования.

Опубликовано: 27.03.2020 16:56 118