ВТБ в Калужской области нарастил розничный кредитный портфель на 22%

По итогам 2019 года розничный кредитный портфель ВТБ в калужском регионе вырос на 22%, до 14,9 млрд рублей. Объем привлеченных средств частных лиц увеличился на 23% и на 1 января составил 13,5 млрд рублей.

В сегменте кредитования основная доля портфеля приходится на ипотеку и кредиты наличными. Ипотечный портфель за год увеличился на 24%, до 8,2 млрд рублей, портфель кредитов наличными на 21%, до 5,6 млрд, автокредитов - на 17%, до 700 млн рублей. Доля ВТБ на региональном рынке кредитования физлиц на конец года составила 14%.

Всего за 2019 год калужское подразделение банка выдало жителям региона порядка 8 тысяч займов на общую сумму 6,8 млрд рублей, из них 3,3 млрд пришлось на ипотеку, 3 млрд – на кредиты наличными. Ещё 500 млн составили выдачи автокредитов (+6% к прошлому году).

По итогам года рост также зафиксирован и по сберегательным продуктам. Привлеченные средства от населения увеличились на 23% и достигли 13,5 млрд рублей. Стоит отметить рост на 80% объема средств, размещенных в инвестиционные продукты, – на отчетную дату портфель в данном сегменте составил 1,6 млрд рублей. Доля банка на региональном рынке привлечения выросла до 7,4%.

Комментируя итоги работы, управляющий ВТБ в Калужской области Анжелика Романюк отметила: «В 2019 году мы значительно увеличили ключевые показатели банка в части кредитования и привлечения. Калужане почти в два раза чаще, чем в 2018 году, обращали внимание на инвестиционные продукты с целью приумножения средств. Уже сегодня все наши частные клиенты и компании большинство вопросов могут решить дистанционного, без посещения отделения ВТБ. В текущем году активная работа по дальнейшей цифровизации бизнеса, проводимая в рамках стратегии группы, продолжится. Мы высоко ценим доверие своих клиентов и стремимся стать для них банком первого выбора».