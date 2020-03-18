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МегаФон предложил бизнесу бесплатное решение для вебинаров и видеоконференций

Опубликовано: 18.03.2020 16:51 0 40
МегаФон предложил бизнесу бесплатное решение для вебинаров и видеоконференций

МегаФон открыл бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров для компаний малого и среднего бизнеса на ближайший месяц. Это позволит компаниям оставаться на связи с сотрудниками в условии карантина и вынужденного перехода на удаленную работу.

Начать пользоваться платформой для онлайн-видеоконференции можно сразу же после подключения. Услуга доступна с любого устройства без регистрации, она не требует установки дополнительного ПО и не увеличит нагрузку на технических специалистов компании. Система позволяет подключать к видеоконференции до 25 человек единовременно, показывать на экране видео и сохранять видеозаписи в формате HD для последующего просмотра и скачивания.

Платформа для проведения вебинаров позволяет проводить видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HDкачестве для аудитории до 100 человек, которые смогут подключаться к ним через веббраузер с любого компьютера. Приглашение к участию может быть направлено по sms. Возможности платформы рассчитаны на обмен файлами между участниками, проведение опросов и голосований.

«Мы понимаем, что текущая ситуация не является стандартной для бизнеса. Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложнее адаптироваться, поэтому мы готовы поддержать бизнес и открываем бесплатный доступ к продуктам, которые сейчас наиболее востребованы. Их использование позволит оперативно перестроить привычные бизнес-процессы и выстроить коммуникацию с сотрудниками и партнерами в новых условиях», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Чтобы воспользоваться предложением и подключить это решение, действующим клиентам МегаФона нужно обратиться к своему менеджеру, новым – оставить заявку на сайте. Специалисты компании готовы консультировать представителей бизнеса, как максимально оперативно настроить внутренние системы для работы в текущих условиях и какие решения можно при этом использовать.

Наибольшей популярностью сейчас пользуется облачное решение Virtual Desktop Infrastructure (VDI), позволяющее получить удаленный доступ к рабочему месту сотрудника и информационным системам компании. Главным плюсом VDI является скорость разворачивания виртуальных рабочих мест. Весь процесс подготовки облачной инфраструктуры занимает у специалистов МегаФона не более трех дней, а организация безопасного доступа к рабочим местам займет всего несколько минут.

Кроме того, сейчас многим компаниям, в том числе государственным учреждениям, важно оперативно создать собственную горячую линию для выстраивания коммуникации с клиентами. МегаФон предлагает услугу «Звездный номер». Короткий номер со звездочкой действителен для звонка из любого региона России. Такой номер легко запомнить в отличие от традиционных 11-значных номеров, при этом звонок можно совершить с телефона любого мобильного оператора.

Получить информацию об остальных сервисах для малого и среднего бизнеса, которые помогут оптимизировать работу, можно на специальном портале B2B.megafon.ru.

МегаФон – оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. I место в рейтинге самых влиятельных компаний Интернета вещей 2018 в России по данным Rusbase.

Опубликовано: 18.03.2020 16:51 0 40
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