Бизнес-конференция в Этномире

13 марта 2020 года в «ЭТНОМИРе» прошла бизнес-конференция Topfranchise, посвящённая развитию и росту компании в этом году с помощью франчайзинга.

Основными темами конференции стали вопросы развития компании внутри страны и за рубежом. Спикеры поделились своим опытом ведения бизнеса, продвижения в малых городах России, экспорта франшиз на международные рынки. Среди участников были представители региональных фондов поддержки предпринимателей и крупных франчайзинговых сетей: Coffee Like, СДЭК, «Суши Маркет», «Братья Чистовы», «Англичанка».

Один из основателей Topfranchise Виктор Большаков рассказал о подборе и продаже франшиз. История основоположника Topgun Алексея Локонцева о разорении в кризис и новом успешном старте вопреки обстоятельствам впечатлила слушателей своей искренностью и полезной информацией о преодолении возможных трудностей ведения бизнеса. Алексей Войтов, один из учредителей франшизы KAPIBARA поделился бесценным опытом о развитии своего бизнеса в малых городах России. С особым вниманием отнеслись к выступлениям Ольги Киселёвой (World Gym) и голландского эксперта франчайзинга Феликса де Витта, посвящённым франшизам на международных рынках.

Юрий Михайличенко, вице-президент Российской ассоциации франчайзинга, указал на важность образования ассоциаций. Президент международного благотворительного фонда «Диалог культур — единый мир» и основатель крупнейшего в России этнографического парка-музея «ЭТНОМИР» Руслан Байрамов рассказал о том, как выстоять во время трёх кризисов и начать строить целый город с уникальными условиями жизни – эту же тему развил и Артур Фазылов, один из основателей франшизы строительной компании УРС.

Спикеры и участники единогласно пришли к мнению, что обмен опытом помогает развивать культуру предпринимательства в стране и за рубежом. Перспективы франчайзинга в России довольно благоприятны, и эксперты уверены, что с каждым годом количество франшизных систем в нашей стране будет лишь расти.