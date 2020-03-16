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«Этномир» объявляет месяц открытых дверей

Опубликовано: 16.03.2020 20:01 0 139
«Этномир» объявляет месяц открытых дверей

В пятницу, 13 марта, «Этномир» устроил экскурсию по своим владениям для представителей турбизнеса, потенциальных партнёров и журналистов. Конечно, за несколько часов экскурсии невозможно объять всё интересное, что находится на 140 гектарах парка, но всё же получить представление о масштабе и разнообразии активностей было вполне реально.

Гостей здесь встречают хлебом-солью, а затем начинается путешествие по странам и континентам, которые здесь представляют через их традиционную культуру. Здесь можно прийти в гости в японский домик, посетить китайское жильё, а затем, немного прогулявшись, перебраться из Азии в Европу. Почти, как в песне «Аквариума»:

«Я вышел пройтись в Латинский Квартал,

Свернул с Camden Lock на Невский с Тверской»

Хранители здешних этнодворов готовы с удовольствием рассказать о культуре и обычаях своего региона.   Например, Хранитель Крайнего Севера объяснит, как правильно входить в юрту и проведёт мастер-класс по приготовлению здешнего традиционного чая, а также поразит гостей мастерством горлового пения. Программы и мастер-классы в «Этномире» рассчитаны так, чтобы было интересно как детям, так и взрослым. 

Здесь можно окунуться не только в экзотические культуры вроде Японии или Индии, но и глубже узнать славянские традиции, а также традиции народов, населяющих Россию. Жизнь тут кипит буквально в каждом дворе. А чтобы более полно прочувствовать национальный колорит того или иного региона, можно пожить в уникальных этнических отелях – избах, мазанках, юртах или даже в индийском дворце. Также в парке есть более десяти ресторанов, где можно попробовать блюда различных кухонь мира. А любители животных могут посетить котодом и питомник хаски и пообщаться со здешними питомцами.

Близится лето, а именно в это время года в «Этномире» начинается самая насыщенная жизнь, различные фестивали проходят практически каждые выходные. Всюду бушует короновирус, границы закрываются, зато всегда есть возможность совершить кругосветное путешествие, не выезжая за пределы Калужской области. А для тех, кто сомневается, «Этномир» предлагает акцию: весь апрель в парке объявлен месяц открытых дверей, так что входные билеты на это время отменяются.

Опубликовано: 16.03.2020 20:01 0 139
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