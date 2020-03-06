Встреча весны в традициях народов мира в этнографическом парке ЭТНОМИР

Отметить праздник весны в традициях народов мира можно будет с 21 по 22 марта на территории культурно-образовательного центра ЭТНОМИР. Гости фестиваля получат уникальную возможность увидеть, как встречают долгожданную весну в разных уголках нашей планеты.

На территории парка развернется по-настоящему захватывающее и масштабное событие: веселые национальные игры, удивительные народные традиции, яркие танцы и костюмы, старинные обряды и песни.

Посетители прикоснутся к древней истории встречи весны у разных народов мира. Так, в Испании отмечают Ла Майя, в Китае Цин Мин — праздник чистоты и ясности, в Испании празднуют Фальяс, в Индии красочный Холи, а иранские и тюркские народы — Навруз-Байрам.

Хранители культур народов Сибири пригласят гостей парка на игровую программу «Вороний день». Каждый сможет присоединиться к тувинской чайной церемонии и весенним посиделкам у костра, побывать на зрелищном бумажном шоу и разучить множество народных танцев.

Представители своих национальных культур помогут гостям смастерить народные поделки и куклы, расскажут секреты приготовления традиционных блюд.

Пройти посвящение в индейцы, разгадать тайны легенды о китайском драконе и даже отправиться в интересное путешествие по русскому календарю – все это ждет взрослых и детей на интерактивных анимационных программах.

Все дни фестиваля в ЭТНОМИРе будет весело, тепло и ярко!

Чтобы весна действительно к нам пришла, нужно гостеприимно и радостно ее встретить. Идеальное для этого место, конечно, ЭТНОМИР: приглашаем всех калужан приехать за положительными эмоциями и незабываемыми впечатлениями!